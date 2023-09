Objavljene poruke ubijene studentice Mihaele (21), žalila se na policajca: "On je posesivan, poremećen, manipulativan..."

U Osijeku bi danas trebala biti pokopana mlada studentica Pravnog fakulteta Mihaela B. (21), a za njezinu smrt osumnjičen je 27-godišniji policajac iz Osijeka Marko S.

Iako je policija tvrdila da je riječ o nesretnom slučaju i svog, sada bivšeg, kolegu teretila za blaže kazneno djelo, Državno odvjetništvo odlučilo se za kvalifikaciju ubojstva.

DORH sumnja da ju je ubio iz svojeg pištolja u stanu, a određen mu je i jednomjesečni istražni zatvor.

Portal Index.hr objavio je WhatsApp poruke koje je usmrćena 21-godišnjakinja razmjenjivala s policajcem, kao i one koje je slala prijateljici o njemu. Iz poruka proizlazi da su se znali vrlo kratko, za što je Index dobio neslužbenu potvrdu iz policije. Intenzivno su se dopisivali tek oko tjedan dana, a prema screenshotovima, Mihaela se žalila da mladi policajac "radi dramu" i da je posesivan, iako se kratko poznaju.

Poruke također sugeriraju da nisu bili u vezi, a u subotu 9. rujna prijateljici je poslala sljedeću poruku: "Nervira me jer stalno traži neku potvrdu da je on meni dovoljan, da sam ja s njim ovo ono sretna, šta ja znam bokte, ko da smo u vezi."

Prijateljica pita: "Ček, koliko dugo vi pričate", a odgovor studentice bio je: "Četiri dana."

U ponedjeljak stižu još određenije poruke.

"Ako te ikad neka cura bude pitala za Smažila, molim te reci da bježi. Ja sam se uvjerila", neke su od poruka koje je primila prijateljica. Za policajca u porukama piše da je opsesivan, posesivan i manipulativan.

"Ja sada ovo kažem, ne kažem da ga uvrijedim ili ponizim, ali ja stvarno mislim da on nije normalan, čist u glavi. Da je opsesivan, posesivan, poremećen. Manipulativan najviše", stoji u porukama.

U porukama ubijena studentica navodi da je "napravio dramu" i prijateljici sugerira da mu pogleda Instagram. Na navodnom screenshotu policajčeva Instagram profila u opisu piše: "Never revenge, let them realize!!!" (Nikad osveta, neka sami shvate!!!).

"Posvađali smo se jučer i rekla sam da se više ne želim viđat s njim. I onda je on ovo sve napravio", piše u jednoj od poruka.

"Ne radim dramu ako sam rekao da sam sada posvećen samo tebi, onda je tako", navodno piše policajac.

"Ne želim te smetati, ali stv si super cura i uživam u tvom prisustvu. Neću ti više pisati, kada se budeš htjela vidjeti ili čuti, tu sam", također stoji u porukama.

Među porukama je i sljedeće: "Rekao sam ti da mi to ne radiš ali dobro sama biraš. Neću ti se više javljati i gotovo ako stv smatraš da mi ti nisi dosta. Cao!!".

21-godišnjakinja je prijateljici slala i glasovne poruke, piše Index. U njima se žali na poruke koje joj šalje 27-godišnji policajac i govori da intenzivnije komuniciraju tek nekoliko dana.

"Jednostavno ne možeš to pisati (...) Odjednom te poruke. To je onaj klasičan školski primjer (...) Klasičan love bombing. Ja to ne pušim. Jednom u životu sam to popušila i nije mi bilo dobro, oporavljala sam se mjesecima. Ovaj puta ja to ne...", rekla je.

Odvjetnik osumnjičenog policajca Marko Pleš rekao je da nema informacija o sadržaju poruka te da ga iz policije nisu pitali o njima.

Screenshotovi poruka s WhatsAppa osobno su dostavljeni osječkoj policiji.