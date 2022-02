Supruga muškarca osumnjičenog za brutalno ubojstvo žene u Rijeci rekla je da ubijenu ženu nije ni poznavala. Također je ispričala što je njezin muž radio prije ubojstva te navela da pati od bipolarnog poremećaja.

Ubojstvo u Rijeci šokiralo je cijelu Hrvatsku. Muškarcu osumnjičenom za ovaj brutalni zločin određen je istražni zatvor i tereti ga se za teško ubojstvo. Procurila je i snimka nadzornih kamera iz kafića u kojem se zločin dogodio, koja pokazuje svu bestijalnost napadača. Nešto više o danu u kojem se dogodilo ubojstvo ispričala je supruga napadača.

Kazala je da je on tog dana otišao do nogometnog igrališta riječke Lokomotive, a onda je na pet minuta došao kući i otišao pjevati na Korzo.

"Sve je tog jutra bio u redu. Bio je na igralištu Lokomotive, rekao mi je da je trenirao i da nije pijan. Bio je u apartmanu pet minuta i onda je otišao pjevati. Rekao je da će donijeti ručak da ja mogu vježbati jer sam trebala imati koncert. Sve je bilo u najboljem redu. I onda mi u jednom trenu kuca policija. Nisu mi odmah ni rekli što se dogodilo", ispričala je za Index.

"Mi smo bili zadnja dva tjedna u Rijeci. Živjeli smo u Zagrebu, ali smo otišli jer smo planirali otići iz Hrvatske na duže vrijeme. Gospođa čiji smo stan unajmili je htjela opet iznajmiti. Trebali smo ići u Ameriku gdje je plan da ja nastavim karijeru", navela je ona.

Kazala je i da ne zna tko je žena koju je njen suprug ubio. "Nije mi ju spominjao, ali su se očito znali. Mi smo 2018. živjeli godinu dana u Rijeci, ali mislim da je nije tada upoznao, nego u ova dva tjedna. Nije mi ništa govorio o njoj. Rekao mi je samo da ga neki ljudi traže novac kad pjeva na ulici i na to se malo ljutio, ali to možda nema nikakve veze s ovime."

Istaknula je da je bio osjetljiv na spominjanje majke. "Majka ga je zlostavljala, tukla ga je jer je molio i postio i htio je biti svećenik, a ona mu nije dala. Još najviše mislim da je takvo nešto moglo biti, ako ga je nešto vratilo u to oko majke."

Navela je i da je on navodno krajem srednje škole ili ubrzo potom završio na psihijatriji na Jankomiru, a ona ga je upoznala nekoliko godina kasnije. Tvrdi da nikada nije bio nasilan.

"Vidjela sam tu snimku, kao da je neki zloduh u njemu. Bojim se što će biti kada shvati što je učinio, mislim da će ga to slomiti", rekla je za Index. Navela je da njezin suprug pati od bipolarnog poremećaja.

"Prekinuo je prije dva mjeseca s terapijom jer mu je isteklo zdravstveno osiguranje i rekao je da mu ionako ne bi vrijedilo jer smo planirali na duže ići u Ameriku. Čitali smo i da se trebamo tu odjaviti...

Ljudi mi pišu svakakve ružne stvari, ti hejteri. Mislim da to baš nije fer. Prvo, mislim da je kod njega bolest u pitanju, a drugo, nisam ja kriva za to. Ja sam tu nemoćna, nisam mogla pretpostaviti da bi se ovako nešto moglo dogoditi ni to spriječiti. Molim vas, napišite da je meni stvarno jako žao", kazala je na kraju.