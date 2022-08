Djelatnici Hitne medicinske pomoći iz Karlovca napadnuti su jučer u mjestu Sjeničak tijekom pružanja pomoći i to od 80-godišnjaka kojem su pomagali, potvrdila je karlovačka policija.

Djelatnici Hitne pomoći stari 26 i 23 godine tom su prilikom lakše ozlijeđeni te su podnijeli protiv 80-godišnjaka prijavu za kazneno djelo "prisila prema zdravstvenom radniku", priopćila je policija, uz obrazloženje da je u nedjelju oko 22 sata u Sjeničaku Lasinjskom 80-godišnjaku zbog alkoholiziranosti pozlilo i da mu je tim hitne medicinske pomoći pružao pomoć, a on ih je vrijeđao, a onda i udarao.

Protiv muškarca će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđena kaznena prijava, stoji u policijskom priopćenju.

Iako se napad dogodio na proslavi posvećenja obnovljenog hrama Srpske pravoslavne crkve ravnatelj Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Perica Vucelić je potpuno odbacio vjerojatnost da bi se radilo o nacionalno ili vjerski motiviranom napadu te je nevezano za motive osudio "svaku vrstu napada na djelatnike Hitne, da bi i dalje nastavili kvalitetno odrađivati svoje zadatke".

Dodao je da je izuzetno rijetko da netko napada 'hitnjake' te da se to događa isključivo vezano za alkohol ili akutna psihičke stanja pacijenata, no da i takve slučajeve treba prijavljivati kako se ne bi ponavljali i da se pošalje poruka da je to kažnjivo.