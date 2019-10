Zoranu Đođu, MMA borcu iz Podravine berač kukuruza otkinuo je dio malog prsta. "Prvo sam pobrao kukuruz, a onda otiša na Hitnu", rekao nam je.

Zoran Đođ, MMA borac iz Podravine ostao je bez djela prsta dok je na imanju u Ferdinanovcu brao kukuruz.

Nezgoda mu se dogodila kad je pokušao odštopati berač koji mu je potom otkinuo dio malog prsta na desnoj ruci, piše epodravina.

No Đođ nije odmah otišao u bolnicu. Prije šivanja pobrao je kukuruz do kraja, napravio live za Facebook i tek tada je pošao u bolnicu.

"Pobrao sam do kraja kukuruz. To je trajalo nekih 15 min i onda sam otisao na Hitnu u Đurđevac. Tamo su me poslali u Koprivnicu na šivanje", rekao je Đođ i dodao da nije bilo puno krvi.

Ranu su zašili, ali mu dio prsta nisu prišili.

"Vjerujem da bi možda bilo gore da su ga zašili", rekao nam je Đođ.

Nada se da ga ozljeda neće spriječiti u natjecanju. Protivnik u borbi 19. listopada u Srbiji, u organizaciji SBC-a, bit će mu Rus Tarhan Ibragimov koji se natječe pod nadimkom Hulk.