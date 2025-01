Dovršena obdukcija tijela ubojice iz Cetinja, ravnatelj policije otkrio nove detalje: "Na jednoj snimci se vidi..."

Ravnatelj policije Lazar Šćepanović je u nedjelju navečer gostovao u emisiji Nedjelja na Televiziji Vijesti te odgovarao na pitanja o ubojici iz Cetinja, Aci Martinoviću.

Rekao je da i dalje nije otkriven točan motiv iza ubojstava, za koja je potvrdio da su počinjena za oko 30 minuta. "Motiv se utvrđuje. On je lišio života najbliže prijatelje, članove obitelji, izrazio brutalnost i agresivnost prema djeci".

Dodao je da je osobno razgovarao sa članovima obitelji ozljeđenih, službenicima policije koji su ga poznavali te čitao izjave svjedoka koji su dobro poznavali Martinovića.

"Ne mogu točno reći gdje tražiti motiv. Kada se radi o ovako kompleksnim, monstruoznim kaznenim djelima, mišljenja sam da motiv možemo promatrati ovako – nije se osjećao prihvaćenim u svom okruženju, osjećao se odbačenim. Nije bio prilagodljiv, imao je nizak prag tolerancije, bio je nekontrolirano agresivan, osjećao je određeni oblik oblik ovisnosti, ali ne o psihoaktivnim supstancama i alkoholu, već o ljubomori. Nije imao užu obitelj, nije bio ostvaren kao otac", objasnio je.

Obdukcija tijela

Razmatra se mogućnost da je svađa u kafiću Velestovo netom prije krvavog pohoda bila neposredni povod da Martinović poslije nje ode do kuće, uzme oružje te ubije četvero ljudi i rani troje.

Šćepanović se osvrnuo na to te rekao: "To je bio verbalni incident između Martinovića i jedne osobe koja je smrtno stradala. Na jednoj snimci koja je snimljena u lokalu se vidi da borave u kafiću, da je tamo trajalo klasično slavlje uz glazbu i da svi prisutni uživaju u ambijentu. Na toj snimci se vidi Martinović koji sjedi s još jednim čovjekom, u atmosferi koja je potpuno normalna i prirodna. Iz tog ambijenta je došlo do okidača".

Šćepanović je rekao da je napravljena obdukcija tijela Martinovića kako bi se utvrdilo je li bio pod utjecajem.

Rekao je da je analizom krvi i urina, koju je usmeno saznao, utvrđena prisutnost 0.4 promila, odnosno da je ubojica bio u blago alkoholiziranom stanju. Nalazi su pokazali da je bio negativan na psihoaktivne supstance.

Tisuće prosvjednika u Podgorici tražile ostavke

A nekoliko tisuća prosvjednika, prema procjeni crnogorskih medija, okupilo su u nedjelju navečer ispred crnogorskog ministarstva unutarnjih poslova tražeći ostavke vodećeg političkog kadra u sektoru sigurnosti.

Prosvjed je organizirala neformalna studentska organizacija “Kamo sjutra”, a okupljeni su nosili transparente "Tuga, revolt, bijes", "nema nazad", "raspad sistema", "opasnost za sve", "Bečiću, Šaranoviću i Šćepanoviću 'ajte polako", iznoseći tako svoj prvi zahtjev - ostavke ministra unutarnjih poslova Danila Šaranovića i potpredjesdnika vlade Crne Gore zaduženog za sektor sigurnosti Alekse Bečića.

Prosvjednici su također uzvikivali "Ubojice“, „ostavke“, „ruke su vam krvave“, vi ste ti koji trebate nas štititi – niste uspjeli u tome i zato trebate dati ostavke.

Jedan od članova neformalne studentske grupe "Kamo sjutra", Marko Vukčević je rekao da ostavke moraju podnesti odmah.

Vukčević je rekao da je ova neformalna studentska grupa protiv nasilja, te da žele građansku državu.

"Država postoji zbog nas, i nema straha", rekao je.

Pored ostavki čelnika sigurnosnog sektora prosvjednici su iznijeli još 8 zahtjeva među kojima su demilitarizacija društva i oduzimanje oružja, uz revidiranje svih dozvola koje su izdate u proteklom periodu, uspostavljanje policije u zajednici, uvođenje građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama, proglašenje moratorija na izdavanje novih dozvola za oružje do izmjena zakona, te uvođenje visokog mjesečnog poreza na posjedovanje i držanje oružja.

