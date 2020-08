49-godišnji vozač iz Trnave u utorak je prilikom mimoilaženja osobnim automobilom prešao na suprotni kolnički trak te udario osvrtnim ogledalom u drugo vozilo. Pobjegao je i nije ostavio svoje podatke, a policija ga je ubrzo pronašla i izmjerila mu 2,89 promila.

Osječko-baranjska policija u Đakovu je uhitila 49-godišnjeg vozača koji je skrivio prometnu nesreću s 2,89 promila alkohola u krvi, upravljajući vozilom u vrijeme dok mu je oduzeta vozačka dozvola, izvijestila je policija u srijedu.

U Dravskoj ulici u Đakovu 49-godišnji vozač iz Trnave u utorak je prilikom mimoilaženja osobnim automobilom prešao na suprotni kolnički trak te udario osvrtnim ogledalom u drugo vozilo, vlasništvo 45-godišnjaka iz Đakova. Nakon prometne nesreće 49-godišnjak se udaljio s mjesta događaja, a vozaču oštećenog vozila nije ostavio svoje podatke.

Vozač je pronađen i uhićen, a nakon što mu je utvrđena koncentracija alkohola u krvi od 2,89 promila, određen mu je smještaj u posebnoj prostoriji sve do prestanka djelovanja opojnog sredstva, navodi policija.

Policija je također utvrdila da je 49-godišnjak upravljao automobilom dok mu je oduzeta vozačka dozvola, isteklo važenje prometne dozvole te da nije sklopio ugovor o osiguranju vozila.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 47.700 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima kategorije B u trajanju do 24 mjeseca i 9 negativnih prekršajnih bodova, ističu u osječko-baranjskoj policiji.