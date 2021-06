Od spomena riječi matematika, računanje ili aritmetika mnogoj djeci, ali i odraslima, diže se kosa na glavi. Ali ne Viti i Niki.

Dvojica blizanaca iz Zagreba pravi su mali genijalci, a tek im je šest godina. Na državnom su natjecanju u ALOHA mentalnoj aritmetici Vito i Niko Kulišić odmjerili snage s vršnjacima i ostvarili zavidne rezultate.

Vito je postao državni prvak u čak dvije kateogije, a Niko je u predškolskoj kategoriji osvojio drugo mjesto. U toj je kateogriji Vito prvi, a zatim je svoje znanje pokazao i u kategoriji ''najbolji od najboljih''. Tu je osvojio još jedno prvo mjesto s riješenih impresivnih 68 zadataka u zadanom roku.

Od malih nogu pokazali interes

Majka malih matematičara ispričala nam je kako su od malih nogu primijetili da su dječaci nadareni.

''Za brojeve su se zainteresirali već kada su imali oko dvije godine. Počeli su postavljati čudna pitanja. Oni već nekoliko godina rješavaju razne vježbenice jer su rano naučili pisati i počeli su tako rješavati zadatke. Za ovo se natjecanje nisu puno niti pripremali'', kaže nam Tina Kulišić.

Zabava na prvom mjestu

ALOHA program mentalne aritmetike u Praktikum centru dječaci polaze manje od godine dana, a dosad su završili dva stupnja od njih ukupno deset.

''Jednom tjedno idu na ALOHA-u i imaju zadaću. To im je otprilike 10 minuta dnevno. Ali mi doma radimo i druge stvari. Radimo vježbe čitanja, pisanja, za koncentraciju, jer ih sve to i zanima. Oni žele naučiti i njima to nije nikakva kazna. Nama je najvažnije samo da oni imaju interesa i ništa ne forsiramo, važno nam je da se zabave'', priča majka koja je i sama iznenađena napretkom svojih dječaka.

''Nevjerojatno je koliko dijete može u dva tjedna napredovati. Svaki put bi riješili sve više i više zadataka, pa su se i doma dok su vježbali međusobno natjecali. I nakon natjecanja su oni htjeli još vježbati'', rekla nam je.

Otkrili smo tko je profesor Ante koji je zaslužio da mu osmaši posvete - plakat: ''Zavrtjelo mi se kad sam vidio, emocije su krenule...''

Ovo je dječacima bilo prvo natjecanje u životu. ''Nisam znala kako će na to reagirati jer imaju samo šest godina. Ali bilo im je jako zabavno i jako brzo su se prilagodili'', kaže Tina Kulišić. Za program ALOHA u Praktikum centru saznala je iz medija. Učinilo joj se da bi to blizancima moglo biti zanimljivo i korisno.

Na Vitu i Niku, i sve ostale polaznike koji su sudjelovali na državnom natjecanju, ponosni su i iz Praktikum centra.

"U ovoj pandemijskoj godini punoj izazova djeca su pokazala izvrsne rezultate, a time je ovaj uspjeh još veći. Uz vodstvo stručnih trenerica ALOHA programa te u suradnji s roditeljima koji su poticali djecu na rješavanje domaćih zadaća i dodatno vježbanje - uspjeh nije izostao.

Slučajan susret vratio osmijeh na lice tužne bake i stavio krov nad 60 malenih glava: ''Ne želim živjeti u svijetu u kojemu se starica boji da će je netko istući jer hrani mice''

Osobito je zadovoljstvo pratiti njihov rast i razvoj, a on se kod djece rane dobi očituje u poboljšanju koncentracije, fokusa, grafomotorike, brzine rješavanja zadataka, vještine slušanja, fotografskog pamćenja i drugih korisnih vještina potrebnih za uspješno postignuće učenika u nastavnom procesu, a kasnije i u životu'', kaže voditeljica Praktikum centra Anđelka Budić.

Djeca Praktikum centra osvojila su ukupno šest nagrada, od toga 4 državna prvaka i prvakinja u svojim kategorijama i dva drugoplasirana mjesta. Osim Vite, prvu je nagradu osvojila i Lucija Radišić (7), Lovro Smrkić (6), Nika Sobota (7), a drugo je mjestu, iz Niku, otišlo Mislavu Mrakužiću (7).

Što je mentalna aritmetika?

Inače, ALOHA mentalna aritmetika je program intelektualnog razvoja za djecu od 4 do 13 godina.

Provodi se više od 25 godina diljem svijeta u preko 40 zemalja.

Ovaj program potiče mentalni razvoj djece, a naziva se još i "trening za mozak".

ALOHA povećava inteligenciju djece zahvaljujući edukacijskom programu temeljenom na tri ključne točke: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre.