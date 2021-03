Tea Tkalčević mlada je djevojka koja svoj život posvećuje pomoći drugima, i to onima najmanjima. Logopedinja iz Zagreba otvara prvi kabinet logopedije u Hrvatskoj koji će roditeljima slabijeg imovinskog stanja pomagati - besplatno.

Mlada logopedinja, gledajući probleme obitelji slabijeg socijalnog stanja i njihovih mališana, čvrsto je odlučila da će napraviti baš sve što može kako bi svijet učinila ljepšim mjestom, a najmlađima pomogla što je više moguće.

Tea Tkalčević (28) otvara svoj logopedski kabinet u kojemu će djeci i roditeljima slabijeg imovinskog stanja pomagati – besplatno.

Ispričala nam je kako se ova ideja rodila. Veliku ulogu u donošenju odluke odigrali su – potresi, i onaj zagrebački i onaj petrinjski.

''Još na faksu sam počela volontirati s obiteljima s slabijeg socijalnog stanja i tad već se javila ideja, ali sam shvatila da trebam steći još malo vještina, praktičnog iskustva i dodatno se educirati. Zaposlila sam se u školskom, predškolskom i sustavu socijalne skrbi, a nakon potresa u Zagrebu sam odlučila volontirati s tim obiteljima.

Počeli su mi dolaziti roditelji koji su ostali bez posla, unutar sustava su logopedi preopterećeni, a većina logopeda zaposlenih u privatnoj praksi počela je raditi online. Mojim obiteljima to nije odgovaralo jer osobno smatram da se terapija za određene dijagnoze ne može odraditi preko interneta. Nosim vizir i striktno se pridržavam epidemioloških mjera.'', priča nam Tea.

U mjesec dana volontirala s 15 obitelji

Samo mjesec dana nakon potresa u Zagrebu već je volontirala u čak 15 obitelji.

A onda se dogodio i potres u Petrinji. Nemoć jednog oca potaknuo je Teu da se pokrene.

''Otišla sam pomoći i tamo sam saznala za oca koji ima dijete s autizmom koje ne želi ući u poklonjenu kućicu jer mu ta promjena predstavlja veliki problem u rutini. Tu se onda skupilo još 10 obitelji. A kako sam paralelno radila u vrtiću, nisam mogla sve to stići. Osim toga, u to sam doba imala i neke osobne razloge radi kojih nisam mogla naći toliko vremena. Razgovarala sam s ravnateljicom jer su me svi ti roditelji potaknuli da dam otkaz i posvetim se kabinetu'', otkrila nam je.

Tea Tkalčević otvara logopedski kabinet u Zagrebu - 5 (Foto: Privatni album)

Tea nam je objasnila da bi kabinet radio regularno, a primarno bi se financirao edukacijama roditelja i sustručnjaka te regularnim terapijama ostale djece s poteškoćama.

''Imam već roditelje koji plaćaju terapije, a oni u principu pokrivaju da kabinet uvijek bude na nekoj nuli. Dio od toga bi išao na rad sa socijalno ugroženim obiteljima. Zasad računam da je to 12 obitelji godišnje, a vjerojatno će ih biti između 20 i 25. To znači da će terapije imati dva puta tjedno'', objašnjava.

Prvi u Hrvatskoj

Njezin kabinet bio bi prvi u Hrvatskoj takvog koncepta koji nudi pro bono terapije, patronažne dolaske, a imat će interaktivni dio kojemu će svrha biti – rušenje stigme o tehnologiji unutar terapije.

''Prvi ćemo imati interaktivni izlog. To će biti napravljeno kao neki mali tablet na izlogu kabineta gdje će djeca moći odigrati igre iz svake logopedske kategorije. Na taj način će i roditelji dobiti ideju kako raditi s djecom, koje aplikacije im ponuditi (kolege s ERF-a u suradnji s FER-om već su smislili neke pojedinačne aplikacije) te kako korisno iskoristiti tehnologiju i u kojoj mjeri'', otkrila nam je.

Skupa oprema

Prijavila se kako bi dobila poticaje od države. ''Možemo dobiti otprilike 35.000 kuna za didaktiku i te neke stvari, a ja već imam i neku svoju ušteđevinu koju trošimo na najam prostora i uređenje'', kaže.

Prostor je zakupila u Botincu u Zagrebu jer su tamo, objašnjava nam, većinom preseljene obitelji iz Petrinje.

A osim što još ostaje za urediti prostor, Tea mora pribaviti i logopedski materijal i didaktiku za djecu.

''Samo set logopedskih testova dođe 50.000 kuna. Čak i da dobijemo poticaje, otići će samo na to. Treba nam i didaktika koja košta 25.000 kuna, ali u to računam i posebno prilagođen namještaj. Ukratko, to je hrpa troškova da bi se uopće stalo na noge i da bi prostor bio funkcionalan i prilagođen radu s djecom. Treba nam od 150 do 235.000 kuna da bi to sve bilo za dugogodišnji rad'', objašnjava nam Tea koja pokušava nabaviti i – patronažno vozilo kako bi mogla posjećivati djecu koja ne mogu doći u Kabinet.

Tea Tkalčević otvara logopedski kabinet u Zagrebu - 4 (Foto: Privatni album)

Kako bi se prikupilo još sredstava za Teinu hvalevrijednu ideju, pokrenuta je crowfunding kampanja. A da bi dodatno osvijestila širu okolinu o potrebama djece s poteškoćama i deficitarnosti struke, organizira i virtualnu utrku. Prijave za utrku kreću 15. ožujka i moći će se sudjelovati u tri kategorije: trčanju na pet kilometara, hodanju, odnosno planinarenju, i bicikliranju. Sama utrka se trči od 15. travnja do 1. svibnja, a postoje i nagrade sponzora za tri najbolja u svim kategorijama, kao i za najbolje fotografije.

''Što više sredstava prikupimo, više će se obitelji moći uključiti, a javnost će se educirati o njihovim potrebama'', kaže. U ostvarenju planova pomažu joj brojne udruge, obrti i ustanove, a od nekih je ustanova već preuzela djecu na terapije.

Kabinet je službeno već počeo s radom, no trenutačno samo u patronaži. Terapije u Botincu moći će se odrađivati tek od 1. svibnja. Tea je zasad jedina zaposlena u kabinetu.

Od želje da pomaže djeci kojoj je njezina pomoć potrebna, Tea neće odustati. I to ne samo kao logoped. Razgovor s nama Tea je obavila iz bolničkog kreveta nakon što je teško bolesnoj nepoznatoj djevojčici donirala koštanu srž. Ohrabrujuća je njezina volja i želja da bude tu za najmanje među nama, one kojima je pomoć odraslih najpotrebnija.