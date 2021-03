Virovitica je gradić koji se spominje od 1234. godine i u kojemu je hrvatsko-ugarski kralj Bela IV. izdao Zlatnu bulu kojom je Zagreb proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Ovaj grad na zapadu Slavonije ima proračun od 165 milijuna kuna, u njemu živi nešto više od dvadeset tisuća stanovnika. Bez posla su 1103 osobe.

Grad kružnih tokova, s parkom u središtu iz kojeg se uzdiže ružičasti dvorac, a koji je obnovljen s 82 milijuna kuna. U njemu je gradski muzej s najvećim koncertnim klavirom u Hrvatskoj te nagrađenim postavom Drveno doba. Pa se u muzeju pili, šeta multimedijalnom šumom kao i kroz prošlost Virovitice, od starih obrta do moderne industrije.

U središtu svih generacija oduvijek je - drvo. Zato su i mostovi oko dvorca od drveta. Svaki most uz dvorac ima svoju priču, a na jednom od njih pješaci su skladatelji jer dok prolazite on svira. Glazbeni, most ljubavi, ogledala... Svi su nastali u suradnji s Panonskim drvnim centrom kompetencija, još jednim velikim EU projektom. Drvna industrija ovdje je i dalje broj jedan.

Virovitica je lani proglašena prvakom u kategoriji EU-fondova. Grade se vrtići, škole, provodi energetska obnova. Izgrađene su poduzetničke zone, rehabilitacijski centar. U središtu grada nema semafora ni zastoja. Osijek i Zagreb jednako su blizu, ali je autocesta 80 kilometara daleko. Trebala bi je približiti obećana brza cesta.

Najavljena je izgradnja novih bazena, kao i revitalizacija virovitičkih jezera. Sa 175 milijuna kuna, ova oaza udaljena samo sedam kilometara od grada, trebala bi postati nova sportsko-rekreacijska zona.

Nestalo sedamnaest milijuna gradskih kuna

No, grad je to i političkih moćnika, te afera. Još nije poznato gdje je nestalo sedamnaest milijuna kuna iz gradske blagajne. Istraga u slučaju bivšeg pročelnika za financije, koji je uz Dravu pronađen mrtav, i dalje tapka u mjestu.



Neki trendovi ipak su pozitivni. Lani je rođeno deset beba više nego godinu prije. Više od sto godina dugu tradiciju ima virovitičko kazalište. Postavilo je preko deset tisuća predstava.

Na željezničkom kolodvoru postavljena je najveća izložba malih vlakova u zemlji. Među njima su povijesni modeli, poput Orijent Expressa. Na četiristo četvornih metara izloženo je 3.500 različitih modela. Neke rijetke kompozicije vrijede tisuće eura, a posjetitelji se mogu okušati i u vožnji simulatorom.

Neke navike ipak odlaze u nepovrat. Virovitica više nema šećeranu, a kao i drugdje u Slavoniji, smanjuje se broj stanovnika. No, tamo gdje za jedne put završava, drugi vide priliku za novi početak.

