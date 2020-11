Utrka između Donalda Trumpa i Joea Bidena nije gotova ni pola tjedna nakon što su zatvorena sva biračka mjesta. Razlog za to je što još nisu prebrojeni glasovi u ključnim državama koje će odrediti tko će biti sljedeći predsjednik SAD-a, a mi smo provjerili što se u tim državama događa.

Sve su oči uprte u posljednjih pet ključnih saveznih država SAD-a – Nevadi, Arizoni, Sjevernoj Karolini, Pennslyvaniji i Georgiji – o kojima će ovisiti tko će pobijediti na predsjedničkim izborima.

Arizona

Službenici u Maricopi, najvećem okrugu Arizone, objavili su da je u 11 ujutro po lokalnom vremenu stiglo još 60.000 glasova iz Phoenix te da je, nakon što su ti glasovi prebrojeni, rezultat u okrugu bio 972.570 glasova za Bidena i 912.115 za Trumpa. U tom je okrugu potrebno prebrojati još 142.000 glasova, objavio je CNN.

Državna tajnica Arizone Katie Hobbs rekla je CNN-u da ćemo, ako Maricopa nastavi prebrojavati 140.000 glasova dnevno, "uskoro imati mnogo jasniju sliku kako stvari stoje" kada je u pitanju rezultat u Arizoni.

Georgia

Trumpovo se vodstvo u Georgiji državi proteklih par dana smanjivalo i Biden je prešao u vodstvo nakon što je rezultate objavio okrug Clayton u kojemu se nalaze predgrađa Atlante, zbog čega republikanci pozivaju na ponovno brojanje glasova.

"Od otprilike pet milijuna glasova, imamo razliku od nekoliko tisuća", rekao je državni tajnik Georgije Brad Raffensperger te je dodao da će "zbog tako male razlike u Georgiji doći do prebrojavanja".

Državni dužnosnik Gabriel Sterling rekao je u četvrtak da je potrebno biti strpljiv u interesu točnih rezultata.

"Trudimo se da svačiji glas bude točno pribrojen", rekao je Sterling i dodao da je zbog činjenice da se radi o tijesnoj utrci potrebno da sve bude po propisima.

Nevada

Bidenovo se vodstvo s 11.000 glasova povećalo na više od 22.000 glasova nakon što su prebrojeni glasovi iz okruga Clark u kojemu se nalazi Las Vegas. Očekuje se da će još rezultata biti objavljeno u petak navečer po lokalnom vremenu.

Državni tajnik Nevade rekao je u četvrtak da treba prebrojati još 190.150 glasova, od čega ih je oko 90 posto iz Clarka, okruga s najvećim brojem stanovnika, koji je tipično bio demokratska utvrda.

U ovom je trenutku teško utvrditi točan broj glasova koje je potrebno prebrojati zbog toga što su državne vlasti svim registriranim biračima. Brojat će se svi glasovi koji su poslani najkasnije na dan izbora i stignu do 10. studenog.

Pennsylvania

Biden je prešao u vodstvo u Pennsylvaniji nakon što su u petak ujutro po lokalnom vremenu objavljeni novi rezultati. U toj je državi ostalo 124.000 listića glasača koji nisu glasali na svome biračkom mjestu, što čini oko pet posto glasova poslanih poštom.

U okrugu Bucks, gdje se s iznimkom Philadelphije vodi najtjesnija utrka u Pennsylvaniji, prebrojeno je 95 posto glasova. Međutim, Bidenu je bolje krenulo kad je počelo brojanje poštanskih glasova, koji su u 77 posto slučajeva bili njemu u prilog.

Procjenjuje se da je okrugu Allegheny, koji uključuje i Pittsburgh, ostalo oko 36.000 glasova. To uključuje i 29.000 glasova koji nisu smjeli zbog sudske odluke nisu smjeli biti prebrojavani do pet popodne po lokalnom vremenu.

Sjeverna Karolina

Nakon što je prebrojeno 95 glasova, Trump u Sjevernoj Karolini vodi za više od 75.000 glasova. Ta bi savezna država nove rezultate trebala objaviti tek sljedećeg tjedna.

Da bi završile s brojanjem, vlasti u spomenutoj saveznoj državi čekaju da vide hoće li 116.000 listića glasača koji nisu glasali sa svoga mjesta prebivališta biti vraćeni do 12. studenog. Naime, u toj državi legitimni su svi glasovi koji stignu do pet popodne 12. studenog, dok god su poslani do dana izbora.

Državne vlasti ne znaju koliko je od tih 116.000 glasača odlučilo glasati uživo tako da u ovom trenutku ne znaju ni ukupan broj glasova.

"Brojevi u Sjevernoj Karolini se neće mijenjati do 12 ili 13 studenog", rekla je čelnica Državnog odbora za izbore Karen Brinson Bell.