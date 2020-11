Napeto je na ulicama mnogih američkih gradova, a situaciju u Dnevniku Nove TV komentira stručnjak za sigurnost Gordan Akrap. S njim je razgovarala reporterka Sanja Jurišić.

Gordan Akrap kazao je da je nažalost gledao noćašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u kojem "je iznio teške optužbe po američki demokratski sustav". Akrap kaže da će SAD imati velike probleme ako ima dokaze za te tvrdnje. "Onda se američka legislatura nalazi pod ozbiljnim izazovom kako i na koji način se suočiti s dokazima koji mogu ukazivati na procese izbornih prevara."

A ako nema dokaza, onda problem nemaju samo SAD nego i svi mi jer to dovodi do daljnjih destruktivnih problema. Usporedio je to sa situacijom bolesti COVID-19 "gdje se relaziviziranje njenih posljedica očituje u sve većim brojevima". Dodao je i kako relativiziranje napada na Markovom trgu isto vodi u ignoriranje problema i daljnju radikalizaciju.

"Veliki problem na američkim ulicama je veliki broj različitih sukobljenih strana", ističe te dodaje da su to od Antifa do bijelih supremacista koji su naoružani kao i ostali i jedva čekaju da netko potpali vatru.

"Ako se ovo što je Trump rekao pokaže netočnim, to može biti ona iskra koja će potpaliti vatru dubokih sukoba unutar američkog društva jer su zadnjih nekoliko godina svi sukobi koji su završavali na ulicama, završavali sa velikim razinama nasilja i sa velikim brojem žrtava", kaže stručnjak za sigurnost.

Akrap ističe da je sukobe moguće spriječiti dogovorom na najvišoj političkoj razini i rješavanjem problema društva i da se svi glasovi sa izbora prebroje te prvne institucije daju svoj glas.

