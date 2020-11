Iako je vjerojatnost mala, još uvijek postoji mogućnost da američki predsjednički izbori završe izjednačenjem. Provjerili smo što bi se dogodilo kada bit Donald Trump i Joe Biden imali po 269 elektorskih glasova.

Iako je ostalo samo šest saveznih država u kojima nisu proglašeni pobjednici, još je uvijek tehnički moguće da će rezultat izbora u Americi biti izjednačenje broja elektorskih glasova.

To je moguće ako Joe Biden pobijedi samo u Georgiji, a Donald Trump u Nevadi, Arizoni, Pennsylvaniji. Aljasci i Sjevernoj Karolini. To je trenutačno gotovo nezamislivo jer Trump vodi u Georgiji, a gubi u Nevadi i Arizoni.

Sve to vrijedi uz pretpostavku da je Trump osvojio jedan od četiri glasova u Maine, što su zasad potvrdili Associated Press i New York Times, ali ne i CNN.

Ipak, ako se to dogodi, dva će kandidata biti izjednačena na po 269 elektorskih glasova svaki. Naime, iako milijuni Amerikanaca svake četiri godine izlaze na izbore kako bi izabrali predsjednika, pobjedu ne odnosi kandidat s najvećim brojem glasova birača, nego onaj koji je dobio najveći broj elektorskih glasova.

Svaka savezna država predstavlja najmanje tri elektorska glasa, nakon čega se državama daju dodatni glasovi ovisno o broju stanovnika koji u njoj žive. Sveukupan broj elektorskih glasova je 538, a izjednačenje je moguće u slučaju da svaki od dvoje kandidata velikih stranaka osvoji po 269.

U tom bi slučaju predsjednika Amerike birali novoizabrani članovi donjeg doma Kongresa, s tim da bi svaka savezna država imala po jedan glas. Budući da se SAD sastoji od 50 država, za pobjedu bi tada trebalo 26 glasova.

U slučaju da je i u Kongresu rezultat izjednačen na kraju predsjedničkog mandata koji završava u siječnju, na njegovo bi mjesto došao dotadašnji podpredsjednik te bi na njemu ostao dok Kongres ne imenuje novog predsjednika.