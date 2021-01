Joe Biden danas će na svečanoj inauguraciji u Washingtonu prisegnuti za 46. predsjednika Sjedinjenih američkih država.

Bidenovu inauguraciju prate sigurnosni problemi nakon što su pristaše Donalda Trumpa napale zgradu Kapitola ranije ovog mjeseca, pa su tisuće pripadnika Nacionalne garde raspoređene u glavnom gradu.

Zbog epidemioloških mjera, neviđenih mjera sigurnosti nakon nedavnog juriša na Kongres i činjenice da na njoj neće biti prisutan uskoro bivši predsjednik Donald Trump, ova će inauguracija po mnogočemu biti posebna.

U nastavku vam donosimo nekoliko zanimljivosti o dosad održanim inauguracijama:

- Inauguracije se uvijek održavaju 20. siječnja i točno u podne, punih 232 godina, ovlasti bivšeg predsjednika, prebacuju se na novoizabranog koji ostaje u Bijeloj kući naredne četiri godine

- Neovisno jesu li izabrani novi američki predsjednik i potpredsjednik ili je aktualni predsjednik osvojio drugi mandat, on ili ona mora prisegnuti pred sucem Vrhovnog suda ispred Kaptola u Washingtonu

- Ruka na Bibliji ne simbolizira vjerski koncept, nego pokazuje da postoji nešto duhovno u američkoj naciji.

- Prva fotografirana inauguracija bila je ona 1857. godine, a na drugoj inauguraciji Abrahama Lincolna prvi su put u paradi sudjelovali i afroamerikanci.

- Thomas Jefferson, na svoju je inauguraciju 4. ožujka 1801. došao pješice. Četiri dana je putovao kako bi stigao do Washingtona. To je bilo prvo davanje prisege u Capitolu. Počeo je i završio svoj inauguralni govor obrazlaganjem svojih nedostataka i molbom građanima da mu oproste za greške koje će učiniti. Prisegnuo je u Senatu u zgradi Capitola, koji još nije bio u potpunosti završen. Želio je da vlada odražava jednakost svih ljudi, nosio je običnu, tamnu odjeću bez ikakvih posebnih oznaka na dan svoje inauguracije. Bilo je to potpuno različito od njegovih prethodnika, predsjednika Washingtona i Adamsa, koji su za svoje inauguracije bili odjeveni elegantno i nosili ceremonijalne mačeve

- Trump je na svojoj inauguraciji desnu ruku podignuo prema sucu dok mu je lijeva bila naslonjena na dvije Biblije. Prvu mu je poklonila majka kao dječaku, a druga je ona kojom je prisegnuo Abraham Lincoln