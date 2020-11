Nakon što je cijeli svijet počeo s čestitkama novom američkom predsjedniku Joeu Bidenu, prva dama Melanija Trump oglasila se putem Twittera te poslala jasnu poruku o izborima i demokraciji.

Nakon što je osvojio Pennsylvaniju, Joea Bidena većina američkih medija proglasila je pobjednikom izbora. Trump ne priznaje poraz te je poručio kako se Biden lažno predstavlja za pobjednika i najavio sudsku bitku.

I dok cijeli svijet polako preko društvenih mreža šalje čestitke novom američkom predsjedniku Bidenu, i prvoj ženi na mjestu potpredsjednice, Kamali Harris, Trump na Twitteru, dok na svom privatnom terenu igra golf, i dalje piše kako je premoćno pobijedio na izborima. Na istoj mreži sinoć se oglasila i aktualna prva dama Melanija Trump.

U objavi na Twitteru napisala je kako ljudi SAD-a zaslužuju poštene izbore. "Svaki glas, isključujući ilegalne, svaki glas mora biti prebrojan. Moramo zaštititi našu demokraciju koristeći se potpunom transparentnošću", nastavlja se u objavi.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.