Nakon predsjednika, njegove supruge Melanije, bliske savjetnice Hope Hicks i nekoliko drugih suradnika, na koronavirus je pozitivna i Kayleigh McEnany, glasnogovornica Bijele kuće.

Glasnogovornica Bijele kuće, Kayleigh McEnany, testirana je i pozitivna na COVID-19, tri dana nakon hospitalizacije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Nakon što sam svakog dana od četvrtka sustavno bila negativna nakon testiranja na COVID-19, u ponedjeljak sam pozitivna, ali bez simptoma", napisala je na Twitteru i precizirala da odlazi u karantenu.

Virus je nakon predsjednika, njegove supruge Melanie, njegove bliske savjetnice Hope Hicks i nekoliko drugih članova njegove ekipe, zahvatio i Kayleigh McEnany koja je na prestižnoj poziciji tajnice za tisak Bijele kuće.

To je objavljeno tri dana nakon kakofonske objave o zdravstvenom stanju američkog predsjednika, što je dodatno pojačalo utisak da Bijela kuća nije poduzela sve mjere protiv epidemije. Kayleigh McEnany je više puta posljednjih dana bez maske brifirala novinare u Bijeloj kući.

Predstojnik Ureda Bijele kuće Mark Meadows izrazio je u ponedjeljak optimizam da bi predsjednik Donald Trump mogao tijekom dana biti otpušten iz bolnice jer mu se zdravstveno stanje popravlja.

U izjavi za Fox News, Meadows je rekao da će liječnički tim procijeniti Trumpovo stanje tijekom jutra. „I dalje smo optimistični da će se moći vratiti u Bijelu kuću kasnije tijekom današnjeg dana”, navodi se u pisanoj izjavi.

Trump je rano ujutro objavio gotovo 20 tvitova, većinom o predsjedničkim izborima u studenom.

Neki aspekti njegove bolesti i dalje su nejasni. Liječnici su objavili da mu je zasićenost krvi kisikom dva puta pala i da je najmanje jednom dobio kisik. Imao je povišenu temperaturu, ali nije rečeno koliko. Njegov liječnik Sean Conley rekao je da liječnički tim očekuje nove nalaze funkcije njegovih pluća. Trump dobiva steroid koji se inače daje u teškim slučajevima te petodnevnu terapiju antivirusnim lijekom remdesivirom. Dobio je i koktel antitijela.

Trump je u vojnu bolnicu Walter Reed nedaleko od Washingtona smješten u petak. U nedjelju je nakratko izišao iz bolnice i provozao se automobilom kako bi pozdravio pristaše okupljene ispred bolnice.

Liječnički tim povremeno iznosi optimistične ocjene o njegovu zdravstvenom stanju, zbunjujući time javnost, posebice ako se tomu doda odbijanje Bijele kuće da ulazi u pojedinosti.

Trump često nije nosio masku u javnosti i sudjelovao je na velikim skupovima. Nije još utvrđeno kada se točno zarazio.

Potvrđeno je da je pozitivan u četvrtak, a samo nekoliko sati prije toga sudjelovao je na skupu za prikupljanje novca u New Jerseyju.

Predsjedatelj odbora za pravosuđe u Senatu Lindsay Graham tijekom jutra na Twitteru je objavio da je telefonom razgovarao s predsjednikom Trumpom i da on "zvuči sjajno".

Napisao je i da je predsjednik "vrlo uzbuđen" zbog nadolazećeg postupka potvrđivanja sutkinje Amy Coney Barrett za članicu Ustavnog suda.

Just spoke with President @realDonaldTrump and he sounds terrific -- very engaged and ready to get back to work!



He’s also very excited about Judge Amy Coney Barrett being confirmed to the Supreme Court and focused on a good deal to help stimulate the economy.