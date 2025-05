Ugledna agencija osvojila Pulitzera za serijal o drogi koja je ubila gotovo pola milijuna Amerikanaca

Agencija Reuters osvojila je Pulitzerovu nagradu za istraživačko novinarstvo zahvaljujući seriji članaka koji su razotkrili međunarodnu trgovinu kemikalijama korištenima za proizvodnju fentanila, droge u središtu krize koja je do sada odnijela živote oko 450.000 Amerikanaca.

The New York Times osvojio je četiri Pulitzerove nagrade, dok je časopis The New Yorker odnio tri priznanja za izvještavanje o ključnim svjetskim događajima poput pokušaja atentata na tadašnjeg predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa i rata u Gazi.

Za sedmodijelnu seriju pod nazivom "Fentanyl Express", Reutersovi novinari su kupili sve sastojke potrebne za proizvodnju fentanila, pokazujući koliko su kineske kemikalije koje potiču američku krizu sa sintetičkim opioidima lako dostupne i jeftine, te zašto američke vlasti ne uspijevaju zaustaviti ovu smrtonosnu trgovinu.

Za svega 3600 dolara, tim je nabavio dovoljno kemikalija i opreme za proizvodnju droge u vrijednosti od najmanje tri milijuna dolara. Novinari nisu proizvodili fentanil, niti su to planirali, te su sve kupljene tvari i opremu propisno uništili.

Vlade nemoćne pred uvozom kemikalija

Serija je prvi put detaljno prikazala kako funkcionira lanac opskrbe kemikalijama i objasnila zašto američka vlada, unatoč velikim diplomatskim i policijskim naporima ranije Bidenove i aktualne Trumpove administracije, ne uspijeva obuzdati taj protok.

Na seriji su radili Maurice Tamman, Laura Gottesdiener, Stephen Eisenhammer, Dražen Jorgić, Daisy Chung, Kristina Cooke, Michael Martina, Antoni Slodkowski i Shannon Stapleton.

Izvještavali su iz SAD-a, Meksika, Kine i drugih zemalja, razotkrivši kako kineski dobavljači iskorištavaju rupu u američkim trgovinskim pravilima poznatu kao "de minimis" pravilo, što im je omogućavalo slanje pošiljki vrijednosti ispod 800 dolara bez carine i nadzora, što je dovelo do poplave paketa iz Kine. Prošlog je tjedna administracija Donalda Trumpa ukinula tu iznimku za pošiljke iz Kine i Hong Konga.

“Zombi droga” pred vratima Hrvatske? Evo o čemu je riječ

U drugim člancima istraženo je kako meksički posrednici u kemijskoj industriji olakšavaju trgovinu moćnim narkokartelima, kako Kina odolijeva američkim pokušajima suzbijanja trgovine kemikalijama, te kako lijek za predoziranje fentanilom nalokson spašava tisuće života, ali ne uspijeva riješiti temeljnu krizu ovisnosti u SAD-u.

"Serija je dokaz snage istraživačkog novinarstva u poticanju promjena i pozivanju moćnih na odgovornost. Nevjerojatno sam ponosna na tim zbog njihove predanosti ovom važnom zadatku, ispričanom na jedinstven, slojevit i osoban način", rekla je glavna urednica Reutersa Alessandra Galloni.

Ovo je šesta Pulitzerova nagrada koju je Reuters osvojio za izvještavanje, sve od 2014. godine, uz sedam nagrada za fotografiju od 2008. godine.

Pulitzerova nagrada utemeljena je 1917. na inicijativu izdavača Josepha Pulitzera.