Amerika 3. studenog izlazi na izbore. Završnicu kampanje u Americi analizira Marijana Grbeša Zenzerović, profesorica na Fakultetu političkih znanosti.

I prije izbornoga dana raste broj Amerikanaca koji su već glasovali. Do sada ih je to učinilo više od 83 milijuna. Samo u Texasu je ranije glasovalo više birača nego što ih je ukupno izašlo na prošle izbore u toj državi.

Marijana Grbeša Zenzerović, profesorica na Fakultetu političkih znanosti odgovara na pitanje je li to zbog pandemije ili zbog poruka koje šalju Trump i Biden.

"Amerikanci često izlaze na izbore i prije izbornog dana, pa je tako i na prošlim izborima čak 50 posto Amerikanaca glasalo prije izbornog dana. Međutim brojke ove godine su puno veće. Ključni razlog je zasigurno pandemija, no dobar dio motivacije dolazi zbog kandidata i percepcije da su ulozi na ovim izborima jako veliki. Obje strane smatraju da trebaju osloboditi Ameriku od ovih drugih. Ulozi su veliki i to je zasigurno veliki motivator", smatra profesorica.

Na pitanje, mogu li Trump i Biden nešto promijeniti u ovom finalu kampanje, odgovara:

"Obojica daju sve od sebe da osvoje swing države, poput Floride i Pensilvanije. Trump će ih pokušati zadržati, Biden preoteti. Biden je angažirao Obamu, jer je jedna od njegovih mana to što ga dio njegovih birača percipira kao bezličnog i dosadnog.

Donald Trump pokušava mobilizirati svoje birače strahom i zastrašivanjem. On svojim biračima poručuje da će ih Biden odvesti u lockdown i da će uvesti socijalizam, što god to značilo. To su neke od njegovih poruka koje slušamo zadnjih dana", napominje profesorica.

