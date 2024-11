Anketa objavljena za vikend pokazuje da bi republikanski predsjednički kandidat Donald Trump mogao izgubiti u Iowi i to za tri postotna poena. To je veliki udarac za Trumpa, jer je 2020. godine osvojio tu državu, koja nosi šest elektorskih glasova.

Anketa Des Moines Register/Mediacom Iowa, objavljena tijekom vikenda, među 808 vjerojatnih birača u Iowi koji su anketirani od 28. do 31. listopada, pokazala je da Harris vodi ispred Trumpa s 47 posto prema 44 posto u državi koja je posljednjih godina bila izrazito republikanska.

To je unutar margine pogreške od 3.4 postotna boda, ali je označilo preokret u odnosu na rujansku anketu u Iowi u kojoj je Trump imao vodstvo od 4 boda.

Trump je osvojio Iowu u posljednje dvije predsjedničke kampanje, za više od 9 postotnih bodova 2016. i 8 postotnih bodova 2020. godine.

Bivši predsjednik Donald Trump komentirao je anketu i zaostatak za Kamalom Harris u toj državi za tri postotna poena.

"Jedan od mojih neprijatelja upravo je objavio anketu — pao sam za tri. Zvala me Joni Ernst, svi su me zvali, rekli su da ubijam u Iowi. Farmeri me vole i ja volim njih”, rekao je Trump na skupu u Lititzu u Pennsylvaniji, piše CNN.

Trump je rekao da je anketa, objavljena u subotu, "lažna", ustvrdivši: “Ne gubim u Iowi.”

Zašto je ova anketa važna?

Radi se o anketi koju mnogi ne odbacuju kao slučajni izuzetak te je privukla mnogo pozornosti. Zašto? Postoji više razloga, piše BBC.

Iowa nije bila tzv. swing država od 2012. godine, kada je u njoj zadnji put pobijedio demokrat, pa je ova anketa pomalo šokantna. Anketu je provela Ann Selzer, koju se smatra jednom od najpreciznijih anketara u SAD-u, posebice u Iowi.

Žene i nezavisni se okreću Kamali Harris

Anketa pokazuje da se žene i nezavisni kandidati, ključne glasačke skupine, okreću Trumpovoj demokratskoj protukandidatkinji Kamali Harris. Selzer je za BBC jučer rekla da bi razlika od 2:1 među ženama u dobi od 65 godina i starijima mogla biti značajna.

"Ovdje se očito nešto događa", rekla je Selzer. "Stariji su ona skupina kojoj se kandidati obraćaju jer su najpouzdaniji glasači, a Kamala Harris se vrlo dobro snalazi s tom skupinom", dodala je.

Pitanje koje neki postavljaju glasi: Ako Harris tako dobro napreduje sa ženama i nezavisnim biračima u Iowi, bi li mogla postići sličan uspjeh među tom populacijom diljem Srednjeg zapada?

