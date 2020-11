Ryan Gosling jedan je od najpoželjnijih muškaraca današnjice, a tog ljepotana gledali smo u glavnim ulogama brojnih uspješnica. Iako za njim luduju žene diljem svijeta, on je vjeran samo jednoj već nekoliko godina. Povodom njegova 40. rođendana prisjetili smo se detalja iz njegove karijere.

Kanadski glumac Ryan Gosling karijeru je započeo još kao dječak, a danas je jedan od najpopularnijih glumaca svijeta, posebno među pripadnicama ljepšeg spola.

Povodom njegova 40. rođendana prisjetili smo se nekih detalja iz njegova života.

Gosling je rođen u kanadskom Londonu u obitelji koja je bila mormonske religije. Sam Ryan nekoliko je puta isticao kako je ta religija utjecala na svaki detalj njihova života dok je odrastao. Ipak, on se nikada s tom vjerom nije mogao identificirati. Kada je imao 13 godina, njegovi su se roditelji rastali, a on i sestra Mandi otišli su s majkom. Velike snove imao je još prije puberteta, a htio je postati glumcem. Nije bio naročito društven, a u jednom je intervjuu rekao kako prije 15. godine nije imao niti jednog prijatelja. Imao je i problema u školi, a na kraju mu je majka organizirala školovanje kod kuće.

Glumačku karijeru započeo je s 12 godina u popularnom "The Mickey Mouse" klubu skupa s Justinom Timberlakeom, Britney Spears i Christinom Aguilerom. Upravo Timberlakeova majka u jednom je trenutku postala Goslingova skrbnica jer se njegova majka morala vratiti u Kanadu zbog posla. Gosling je često govorio kako on i Timberlake više nisu bliski kao nekada, no i dalje se podržavaju što se karijera tiče.

Ryan je sa 17 godina odustao od bilo kakvog školovanja kako bi se mogao posvetiti glumačkoj karijeri. Već onda su ga počeli angažirati za brojne uloge u filmovima i serijama, no kočnica u svemu mu je bila činjenica da ga scena poznaje samo po projektima za djecu. S 19 godina ostao je bez agenta, upravo kada se pokušao probiti u Hollywood, no nije odustajao.

Svjetska publika zapazila ga je tek 2004. godine zahvaljujući filmu "Bilježnica", u kojem je glumio s kolegicom Rachel McAdams. Sudeći po komentarima njegovih obožavatelja, to mu je do danas ostala najdraža uloga. S godinama je počeo dobivati sve više i više uloga, a glumio je s brojnim kolegama, od Georgea Clooneyja, Russela Crowea pa sve do Emme Stone, s kojom je osvojio srca publike filmom "La la land".

Ryan Gosling po brojnim je svjetskim časopisima u samome vrhu najzgodnijih glumaca današnjice, a ljubio je nekoliko kolegica prije negoli se skrasio s partnericom Evom Mendes. Od 2002. do 2003. godine bio je u vezi sa Sandrom Bullock, nakon čega je započeo vezu s Rachel McAdams. Par je raskinuo sredinom 2007., a godinu kasnije su se pomirili, no idila je trajala kratko. U rujnu 2011. godine zaljubio se u Evu Mendes, a sretni par danas ima dvije kćeri. Mendes se zbog obitelji povukla iz svijeta glume, a Gosling radi punom parom.