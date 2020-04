Ryan Gosling ljubio je Sandru Bullock prije gotovo 20 godina, a prisjetili smo se detalja njihove skoro zaboravljene veze.

Sandra Bullock i Ryan Gosling danas su jedni od najpoznatijih glumaca na svijetu, a često zaboravljamo da su osim strasti za glumu dijelili i strast jedno prema drugome prije skoro dvadeset godina. Puno prije nego se našao u zagrljaju Eve Mendes s kojom je danas u sretnom braku, holivudski miljenik žena ljubio je 16 godina stariju kolegicu.

Par se upoznao na setu filma "Murder By Numbers" te su krajem 2001. godine već bili u vezi. U filmu je Bullock, koja je tada imala 37 godina, glumila policajku koja lovi mladog bogataša Goslinga, koji je onda imao tek 21. U filmu je njegov lik osumnjičen za ubojstvo djevojke te nije baš romantična priča, no to im nije smetalo.

U javnosti su se prvi put kao par pojavili u rujnu 2001. na premijeri Goslingova filma "The Believer", a u travnju sljedeće godine kada su predstavljali film u kojem oboje glume već su ih svi mediji pratili. Razlika od 16 godina među njima nije im isprva bila prepreka te su često pričali kako godine nisu problem.

"Prijatelji smo, ne želim da to nekako drugačije zvuči", rekla je Bullock u intervjuu za Cosmopolitan 2003. godine. Ispričala je i kako joj je mlađahni kolega pomogao da se smiri u životu. "Služio mi je kao mali Buda", govorila je u to vrijeme glumica. Gosling je godinama kasnije priznao kako je imao najbolje djevojke koje je mogao samo poželjeti. Hodao je i s kolegicom Rachel McAdams, a za nju i Sandru Bullock je rekao kako ne postoji nitko tko ih može nadmašiti. Shvatili smo kasnije da ipak postoji, a to je Eva Mendes.

Par je raskinuo 2003. godine, a kasnije su rekli kako im je previše pažnje medija zapravo narušilo vezu. Oboje danas imaju obitelji te su u sretnim vezama i brakovima.