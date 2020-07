Eva Mendes i Ryan Gosling snimljeni zajedno s preslatkim kćerima nakon duge karantene.

Glumačko ljubavni par, koji slove kao jedan od najatraktivnijih u holivudskom svijetu, prelijepa Eva Mendes i prezgodni Ryan Gosling snimljeni su zajedno u javnosti što se rijetko događa jer su jedni od onih koji vole svoju privatnost držati daleko od očiju znatiželjne javnosti.

Ovaj su ih put paparazzi uspjeli uhvatiti u obiteljskoj vožnji, a s njima su bile i njihove preslatke kćeri 5-godišnja Esmeralda i 3-godišnja Amada. Ryan je bio za volanom, a Eva je sjedila uz njega kao i uvijek u svom chic izdanju. Za razliku od mnogih drugih holivudskih parova oni o svojoj djeci brinu samo, bez dadilja i dodatnih ruku, a kćeri i njihov odgoj u privatnosti obiteljskog doma jedan su od razloga zašto ih često ne viđamo u javnosti.

"Oni su praktični roditelji i nemaju dadilje", izjavio je njima blizak izvor u travnju za Daily Mail.

On je potvrdio da su Eva i Ryan potrudili prilagoditi novonastaloj situaciji i boravku kod kuće u izolaciji zbog koronavirusa.

"Biti zatvoren u njihovu domu s dvoje malene djece je ponekad iscrpljujuće, posebno bez dodatno angažirane pomoći", izjavio je izvor i podsjetio da je i prije karantene ovom paru obitelj na prvom mjestu.

Eva je isplanirala čitavu svoju rutinu i karijeru kako bi bila sigurna da joj obitelj može biti na prvom mjestu, a da ima vremena i za poslovne obaveze. Ryan je po prirodni jako zaštitnički nastrojen prema Evi i pažljiv je otac kćerima", otkrio je izvor.

"Opsjednuta sam djecom i ne želim ih napustiti. Tako su malene, noimam svoju obitelj i njihovu podršku što je neprocjenjivo jer roditeljstvo nije lagano", priznala je Eva u jednom od intervjua.

Eva i Ryan upoznali su se dok su zajedno snimali film "The Place Beyond The Pines" 2011. godine i od onda su zajedno. Vjenčali su se u strogoj tajnosti, no nitko ne zna točno kada i gdje niti što je nosila mladenka.