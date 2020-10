Ryan Gosling i Rachel McAdams nisu se podnosili kada su došli na set filma "Bilježnica", no onda su postali par i u stvarnome životu.

Film "Bilježnica" iz 2004. godine s Ryanom Goslingom i Rachel McAdams u glavnim ulogama od svog izlaska pa sve do danas oduševljava publiku diljem svijeta. Radnja filma prati ljubavnu priču Noe Calhouna i Allison "Allie" Hamilton otkako se upoznaju krajem 40-ih godina pa sve do njihove smrti, a narator je Noah u starijim danima, kojega glumi James Garner.

Radi se o filmskoj adaptaciji romana američkog pisca Nicolasa Sparksa, koji je već samom knjigom oduševio sve te ispisao nezaboravnu ljubavnu priču za sve generacije. Strastvena veza Noe i Allie rastopila je srca svih čitatelja i gledatelja, a 16 godina nakon premijere taj je film postao sinonim za ljubavne priče.

Kako bi se pripremio za ulogu Noe, glumac Ryan Gosling preselio se na nekoliko mjeseci u Charleston u Južnoj Karolini prije nego što je snimanje krenulo. Tijekom čitava dva mjeseca svakoga je jutra veslao rijekom Ashley te je preko dana izrađivao namještaj. Upravo on izradio je kuhinjski stol koji je dio seta filma. Slično je napravila i Rachel McAdams, koja je išla toliko daleko da je učila južnjački dijalekt kako bi u filmu imala što vjerodostojniji naglasak. U Charlestonu je bila i na tečaju baleta, a za ulogu se potrudila na sve moguće načine.

Iako su romantični par glumili na filmu, Gosling i njegova kolegica Rachel McAdams nisu se slagali na početku snimanja. Sudeći po komentarima ljudi na setu, čak ju je u nekoliko navrata pokušao zamijeniti, no produkcija je to odbila. Kako bi ispravio sve nesuglasice između Ryana i Rachel, režiser Nick Cassavetes napravio je svojevrsnu intervenciju te ih je natjerao da si kažu sve što im smeta. Ne samo da su se pomirili već su i hodali od 2005. do 2007. godine u stvarnom životu.

"Ljubavna priča između mene i Rachel još je romantičnija od one koju smo glumili", govorio je Gosling onda u intervjuima. Iako nisu uspjeli kao par, brojni njihovi obožavatelji pratili su u stopu sve što se između njih događa upravo zbog uspjeha filma.

Ryan Gosling bio je jedini izbor za ulogu Noe što se tiče redatelja filma. Cassavetes je htio glumca koji nije toliko poznat, a odluka je odmah pala na danas jednog od najpopularnijih glumaca, koji je onda bio na početku karijere. Rachel McAdams odabrana je pak između devet ostalih glumica, a za audiciju se spremala tek jedan dan jer je scenarij dobila prekasno. U konkurenciji joj je bila i kolegica Jessica Biel.