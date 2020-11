Provjerite gdje su danas zvijezde popularnog filma "Sam u kući", koji je i nakon 30 godina jedan od najgledanijih božićnih filmova.

Punih trideset godina ne možemo zamisliti Božić i božićne blagdane bez legendarnog filma "Sam u kući" i njegova glavnog junaka Kevina McCallistera, kojeg je u prva dva nastavka utjelovio Macaulay Culkin. On je danas odrastao muškarac, ima 40 godina i rijetko kada se pojavljuje u javnosti.

Nakon uloge Kevina problemi u njegovu životu redali su se jedan za drugim, a najveće su mu prouzrokovali ovisnost o drogama i alkoholu, pa je 2004. godine bio čak uhićen, a potom i optužen za posjedovanje lijekova bez recepata i marihuane.

Od 1998. do 2002. godine bio je u braku s Rachel Miner, zatim je do 2011. godine izlazio s Milom Kunis, a danas je u sretnoj vezi s Brendom Song.

Zahvaljujući filmu "Sam u kući" ne mora ništa raditi i time se nekad i hvali. "Toliko sam bogat da mogu cijelo vrijeme sjediti s palcem u dupetu i gledati televiziju, a i dalje bih imao dovoljno novca za fakultet svoje djece", bio je izjavio u jednom od intervjua. Bogatstvo umirovljenog Culkina trenutačno se procjenjuje na 18 milijuna dolara.

Daniel Stern, poznatiji kao Marv Merchants, snimio je još nekoliko filmova, ali niti jedan mu nije donio toliki uspjeh kao "Sam u kući". Bavi se režiranjem, umjetnošću, a 2009. godine dobio je nagradu Call to Service Award bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, a njegov je sin Henry kalifornijski senator. Posljednji film u kojem se nedavno pojavio bio je "Shrill".

Joe Pesci je za razliku od dosad spomenutih kolega ostvario zapaženiji uspjeh. Nakon uloge lopova Harryja Lymea glumio je u filmovima "Moj rođak Vinny", "Kasino" i "Smrtonosno oružje 3 i 4", a nedavno je dobio sjajne kritike za ulogu u filmu "Irac" slavnog redatelja Martina Scorsesea. 2007. godine bio je zaručen za manekenku Angie Everhart, ali raskinuli su zaruke i nikada se nisu vjenčali.

Kevinovu majku Kate McCallister glumila je Catherine O'Hara, a pojavila se i u filmovima "Čekajući Guffmana", "Moćni vjetar" i "Živio Hollywood". 1992. godine udala se za Boa Welcha, s kojim je dobila dva sina, a 2020. godine osvojila je prestižnu nagradu Emmy za ulogu legendarne Moire Rose u hvaljenoj seriji "Schitt's Creek".

Malo tko zna da u je filmu "Sam u kući" glumio i Macaulayjev mlađi brat Kieran Culkin, i to baš ulogu Kevinova mlađeg brata Fullera McCallistera. On je za razliku od brata glumio u uspješnim filmovima poput "Ona je sve to" "Scott Pilgrim protiv svijeta" i "Boemski dani". Pojavio se u drugoj sezoni serije "Fargo", a napisao je i scenarij i za predstavu "This Is Our Youth". Trenutačno glumi u seriji "Nasljeđe", koja mu je donijela i nominaciju za Emmy 2020. godine.

Kevinova starijeg brata Jeffa McCallistera igrao je Michael Maronna, koji je nakon toga pohađao Državno sveučilište u New Yorku i trenutačno radi kao majstor električar na snimanju filmova i serija.

Hillary Wolf pamtimo kao Kevinovu stariju sestru Megan McCallister. Ona se nakon glumačke karijere odlučila posvetiti sportskoj karijeri, pa je čak predstavljala SAD kao dio džudaške reprezentacije na Ljetnim olimpijskim igrama 1996. u Atlanti i 2000. godine u Sydneyju.

Angela Goethals utjelovila je plavokosu Linnie McCallister, a nju je u drugom nastavku zamijenila Maureen Elizabeth Shay. Kasnije je glumila u filmu "Jerry Maguire", kultnom hororu "Iz maske: Uspon Leslieja Vernona" i četvrtoj sezoni serije "24".

Malo tko se ne sjeća grubijana Buzza, kojeg je odigrao Devin Ratray. Njega smo imali priliku gledati u nizu filmova i serija, između ostalih u "Vragolastom Denisu", u seriji "Dobra žena" i hvaljenom filmu "Nebraska". Jednom se natjecao u "Street Smartsu", a nedavno se pojavio u filmovima "Tick" i "Prevarantice s Wall Streeta".

John Candy glumio je dobroćudnog glazbenika Gusa Polinskog, a kasnije smo ga gledali u filmovi "JFK", "Početnik godine" i "Ledena staza". Preminuo je od srčanog udara 1994. godine u 43. godini, a iza sebe je ostavio suprugu i njihovo dvoje djece.

Starca Marleyja kojeg se Kevin strahovito plašio odigrao je Roberts Blossom, koji je kasnije glumio u filmovima "Brzi i mrtvi" i "Doc Hollywood" te seriji "Chicago Hope". Preminuo je u 87. godini života 2011. godine.

Još jedan glumac iz originalne postave koji nažalost više nije s nama jest John Heard, kojeg pamtimo kao Kevinova oca ili Petera McCallistera. Zapažene uloge ostvario je i u filmovima "Gladijator", "Slučaj Pelikan", "Zmijske oči", "Mrak komadi" i "Sharknado". Preminuo je 2017. godine od posljedica teškog srčanog udara.