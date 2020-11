Gradonačelnik Toronta je proglasio 31. listopada Danom Johna Candyja, baš ove godine kada bi da je živ slavio 70. rođendan.

Glumac i komičar John Candy većini je gledatelja, pogotovo onima mlađima, poznat po kultnom božićnom filmu "Sam u kući", no on je odigrao 60-ak uloga tijekom svog života.

John je preminuo prerano, u svojoj 44. godini od srčanog udara 4. ožujka 2014. kada je bio na odmoru u meksičkom Durangu. Tijekom svoje karijere pokazao je nevjerojatan talent za komediju koji je odlično iskombinirao sa svojim jedinstvenim glasom.

Candy se rodio u kanadskom gradu Marketu u provinciji Ontario, a gradonačelnik glavnog grada provincije Toronta John Tory odlučio mu je odati počast. Naime, proglasio je 31. listopada danom Johna Candyja.

To je odlučio učiniti baš ove godine, kada bi komičar da je živ navršio 70 godina. Vijest je osobito razveselila njegovu djecu, kćer Jennifer i sina Christophera.

"To je zaista posebna stvar, drago mi je, najviše zato jer je to učinjeno baš na njegov rođendan", istaknuo je Christopher.

"To je takva čast za njega! Jako sam uzbuđena što ću slaviti taj poseban dan! Noć vještica i njegov rođendan spojeni u jedan nevjerojatni Dan Johna Candyja. Jednostavno savršeno", dodala je Jennifer.

Inače, Johnova djeca krenula su njegovim putem i oboje su glumci. Kada je komičar preminuo, Jennifer je imala 14, a Christopher 10 godina.

Tomorrow will be John Candy Day in Toronto. It’s our way of remembering a beloved actor and comedian with roots in Toronto. Proud to help honour the legacy of John Candy on what would have been his 70th birthday. pic.twitter.com/vGqVhIn36B