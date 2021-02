Uoči ovogodišnje Dore, prisjetite se svih dosadašnjih pobjednika i odaberite svoju omiljenu pjesmu.

Hrvatsko natjecanje za pjesmu Eurovizije službeno se održava od 1993. godine, otkako je Hrvatska stekla samostalnost, a od tada smo imali čak 26 pobjednika Dore.

Pamtite li ih sve? Pobjedu su prvi odnijeli grupa Put s pjesmom "Don't ever cry" koja je na Eurosongu osvojila 15. mjesto.

Najbolji rezultat ostvarile su Maja Blagdan, koja je s 1996. godine pjesmom "Sveta ljubav" na europskom glazbenom natjecanju bila četvrta, i Doris Dragović koja je tri godine nakon nje s pjesmom "Marija Magdalena" završila na istom mjestu.

Od ostalih pobjednika Dore zamjetan uspjeh ostvarila je i Danijela Martinović, i to dva puta. Kao pjevačica grupe Magazin na Eurosongu je 1995. godine sa sopranisticom Lidijom Horvat-Dunjko izvela duet "Nostalgija" s kojim su natjecanje završile na šestom mjestu, dok je kao samostalna izvođačica s pjesmom "Neka mi ne svane" 1998. osvojila još bolje peto mjesto.

Vrijedi još istaknuti i Gorana Karana koji je s pjesmom "Ostani" 2000. godine na Eurosongu bio deveti i Vannu koja je godinu dana nakon njega osvojila 10. mjesto s pjesmom "Strune ljubavi", dok se ostali predstavnici Hrvatske nisu uspjeli plasirati među 10 najboljih.

Hrvatska je i preskočila poslati svog predstavnika na Eurosong 2014. i 2015. godine, a tih se godina nije održavala ni Dora.

Nisu svi ni dobili priliku sudjelovati na Eurosongu. Prošlogodišnji pobjednik Dore Damir Kedžo svoju pjesmu "Divlji vjetre" nije uspio izvesti pred europskom publikom jer je natjecanje zbog pandemije koronavirusa otkazano, no svejedno smo ga dodali na našu anketu.

Uoči ovogodišnjeg hrvatskog natjecanja za pjesmu Eurovizije, prisjetiti se svih dosadašnjih pobjednika i glasujte za svojeg favorita.