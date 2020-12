Objavljen je popis izviđača na Dori na kojemu su i kći Siniše Vuce Brigita Ivka Vuco te kći bivšeg premijera Hrvatske Tihomira Oreškovića Ella Orešković.

Na popisu natjecatelja na Dori 2021. našla su se dva poznata prezimena uz relativno nepoznata imena.

Ella Orešković i Brigita Ivka Vuco potpuno su nove na domaćoj glazbenoj sceni, obje imaju 21 godinu i objema će im ovo biti prvi veliki nastup, ali njihovi su očevi itekako poznati hrvatskoj javnosti.

Ellin tata je bivši premijer Hrvatske Tihomir Orešković, dok je otac Brigite Ivke popularni pjevač i kantautor Siniša Vuco.

Orešković će se na natjecanju predstaviti pjesmom "Come this Way" za koju je stihove napisala sama dok je autor glazbe Siniša Reljić Simba, a Vuco će odlazak na Eurosong pokušati izboriti autorskom pjesmom "Noći pijane".

"Bila sam oduševljena kada sam doznala rezultate natječaja. Naravno, i moji doma su presretni", otkrila je Ella za Jutarnji List, a iako će na Dori pjevati na engleskom, u intervjuu se pohvalila i da bolje priča hrvatski od tate.

I Brigita je otkrila da ima podršku od oca i ostatka obitelji, ali i još jedne domaće glazbene legende.

"Jako im se svidio stil i kako je sve ispalo. Tata je isto zadovoljan, sretan je što imam priliku raditi ono što volim", izjavila je za Slobodnu Dalmaciju.

Otkrila je i da je se pjesma svidjela i Alki Vuici koja se njezinom tati obratila riječima: "Kći ti sjajno pjeva. Meni je to mrak. Ona će biti zvijezda".

"Napisala je glazbu i tekst za svoju pjesmu. I to kakvu! Pa to je ludilo. Kako pjeva moja curica! Ubija! A kakav je samo tekst napisala..." pohvalio se za Slobodnu ponosni tata Vuco.

Natjecanje za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za Pjesmu Eurovizije održat će se 13. veljače 2021. godine u Opatiji, a poznata su imena svih 14 natjecatelja koje navodimo ispod abecednim redom.

1. BLIND (F. Rudan / A. Franić / H. Domazet – F. Rudan / A. Franić) – FILIP RUDAN

2. COLORS (B. Georgiev Milanov / B. Brunović) – BERNARDA

3. COME THIS WAY (S. Reljić Simba – E. Orešković) – ELLA OREŠKOVIĆ

4. KRIV (S. Reljić Simba – Fayo) - SANDI CENOV

5. MA ZAMISLI (P. Martinjak) – BETA SUDAR

6. NOĆI PIJANE (B. Vuco) – BRIGITA VUCO

7. OCEAN OF LOVE (A. Pupavac / A. Bjorkman / K. Persson / T. Marić – A. Pupavac) – ToMa

8. RECI MI (E. Vidović) – ERIC

9. RIJEKA (H. Librenjak – Miki Solus / N. Kraljić) – NINA KRALJIĆ

10. SHARE THE LOVE (I. Škunca – A. Colburn / I. Škunca) – ASHLEY COLBURN & BOJAN JAMBROŠIĆ

11. SHE'S LIKE A DREAM (M. Negovetić / L. Deb / D. Jamm / D. Kertes) – MIA NEGOVETIĆ

12. TICK-TOCK (B. Mihaljević – M. Cinnamon / T. Buklijaš Bakić) – ALBINA

13. ZALJUBLJEN (M. Mirković) – CAMBI

14. ZAPJEVAJ, SLOBODA JE! (K. Rahimovski) – TONY CETINSKI & KIKI RAHIMOVSKI