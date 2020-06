View this post on Instagram

Cijelo ovo DORA 2020. iskustvo je bilo puni krug. Od sreće do tuge, od pobjede do otkazivanja Eurovisona zbog Covida 19 , pa do otkazivanja mene kao izravnog predstavnika za Rotterdam 2021. Hvala svima, mom bendu, curama koje su sa mnom dijelile pozornicu u Opatiji i ovu virtualnu dok smo ljudima diljem Europe i svijeta pjevali “Divlji vjetre” online. Hvala svim ljudima iz mog tima i svima koji su dali srce i dušu u ovih par mjeseci da se za našu glazbu i našu zemlju čuje u najboljem mogućem svjetlu. Hvala svima na podršci i potpori sada kada znamo da je HRT odlučio da ima novo natjecanje i da nas u Rotterdamu 2021. izravno ne predstavljam ja. Nije jednostavan ovaj roller coaster emocija i promjena izdržati, zato hvala još jednom svima i jedva čekam s vama prolaziti sve ono što će nam donijeti budućnost. Računajte na mene i najbolju moguću glazbu i emocije koje ću vam donijeti, a ja računam na vas. Ništa mi drugo ne treba. Volim vas ljudi. The whole DORA 2020 experience was a full circle. From happiness to sadness, from winning Dora to cancellation of Eurovision because of Covid 19 and at the end canceling me as a direct representative for Rotterdam 2021. Thank you everyone, my band, my girls who shared the stage with me in Opatija and a virtual one while we sang “Divlji vjetre” online to people all over Europe and the world. Huge thank you to all the people from my team and all of those who gave their hearts and souls in these few months with the intention that our song and performance is seen and heard in the best possible light. We solely wanted to represent our music and country the best way we knew. Thank you all for your support and support in the last 24 hours since we know that HRT decided to have a new competition and that i will not directly represented Croatia in Rotterdam in 2021. This roller coaster of emotions and change is not easy to survive, so thank you all once again. I'm happily waiting to go with you through everything that the future will bring us. You can expect the best possible music and emotions that I will bring to you, and I belive you will be with me. I don't need anything else. I love you people."