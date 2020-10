U In Magazinu, umjesto domaćih zvijezda, o njima govore njihovi ponosni roditelji. Tko su mame i tate slavnih Hrvata doznat ćete u priči Davora Garića.

Svoju majku Anu, Severina često spomene u intervjuima. Kako i ne bi, kada joj je majka najveći oslonac u životu, istaknula je Seve to mnogo puta. Kćerine velike koncerte ponosna majka ne propušta.

"Ona je tako punila non stop. Šta da kažem. Ja sam sretna. I kad nije punila i kad je punila. Kažem joj: ''Sretno, samo budi svoja!'', rekla je Severinina majka Ana Vučković.

I kad je na vrhu, ali i u onim teškim trenucima, upravo joj je majčina potpora najvažnija.

"Ona je rekla: Sine, moj...' Uvik se čudimo kad je za muškoga onda kažu ćerce, a kad je za žensko onda kaže: 'Sine moj, ja bih došla tamo i sve bih i salamaštrala!' Moja mater je baš prava dalmatinska mater i naslijedila sam sve od nje i ne bunim se!", ispričala je pjevačica.

"Neka naši dragi roditelji žive dugo, dugo, sve ostalo nije toliko važno!'', napisala je Indira pokazavši svoje roditelje Ismetu i Franju. Iako su se u naručju Stjepana Hausera našle brojne dame, jedna žena ima posebno mjesto. Hauserova mama Marija također je glazbenica, podučava te svira udaraljke i bubnjeve.

"Stjepan kakav je sin? Ja mislim da je dobar, ali malo nespretan. Evo moram još uvijek kuhati za njega. Ono na što navikneš od malih nogu, to ti je u krvi, ne možeš pobjeći od toga", rekla je Marija Hauser. Otkrila je i što najviše voli jesti.

"Riblje specijalitete. Evo baš imamo polpete od pedoća. Svakom je doma najljepše, a pogotovo nama koji smo rođeni na ovako lijepom mjestu kao što je Istra, uz more. On je kao dijete bio jako dobar dječak. On je možda sad neposlušan. Ne znam..hahahaha. Bio je jako dobar dječak, u suštini bio je jako šutljiv, jako povučen. Tek se sad otvorio", ispričala Stjepanova majka.

''Na koga sam? Na Mila ili na Tamaru?'' - upitao je Luka Nižetić svoje obožavatelje uz fotografiju sa svojim roditeljima. Većina se složila da ipak više nalikuje na tatu.

Na svoje dvije kćerke pjevačice ponosni su mama i tata Martinović. Otkrili su nam tajne iz djetinjstva svojih mezimica Izabele i Danijele.

"Izabela izuzetno dobra. Danijela izuzetno zločesta! Ne zločesta, živa, živa. Nema mene deset minuta, ona je organizirala susjede, skačite po kaučima, radite ovo, radite ono, i onda: 'Biži, dolazi mama!', a Izabela: 'Nemoj me sramotit, Danijela!'", ispričala je Ivanka Martinović.

Tata Ivan Martinović je otkrio na koga je Danijela uvijek tako vesela, sretna i nasmijana. "Dosta na mamu, a evo i tata nije daleko", rekao je smijući se.

Blagdanska obiteljska fotografija, kako bi se zauvijek zapamtili zajednički trenutci, postala je obvezna u obitelji Grubnić. Marko često ističe da mu je mama Branka prava prijateljica.

Dobra prijateljica sa svojom majkom je i Nina Badrić. "Nina je jedna djevojka vrlo jednostavna, stabilna, mislim da koliko god je taj njezin posao dosta težak, njihov svih koji se bave tim poslom, ali ona se još uvijek dobro nosi s tim. Njoj je bitno da sam ja dobro, da sam zdrava, sretna, a sve ostalo ona nekako nema brigu, ali mislim da me možda malo i mulja, zato je jako rijetko na mojim koncertima, zato što ona to puno teže prihvaća nego što to pokazuje, ali meni daje jednu forcu, jednu snagu", ispričala je njena majka Mila.

Uz takvu ''forcu'', ljubav i roditeljsku potporu uspjesi su mnogo slađi, a teški trenuci lakše se prebole. Zna to dobro i Maja Šuput. Koja je njezina ikona kojoj se najviše divi, nije dvojila.

"Moja mama. Imali smo puno problema u životu, ne ja i ona, nego ti život nosi uspone i padove, a ona je bez obzira na dan koji je možda bio loš, završila ga s osmijehom na licu, jača nego ikad. To je za mene fighter i to je žena", rekla je Maja.

Čini se da su našim zvijezdama najveći uzori u životu, kao i mnogima od nas, upravo njihovi mame i tate.

