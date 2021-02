Snima se serija prema memoarima Playboyeve zečice Holly Madison u kojima je otkrila mračnu stranu života u vili Hugha Hefnera.

Potresni memoari najpoznatije Playboyeve zečice Holly Madison (41) "Down the Rabbit Hole" iz 2015. godine predložak su nove serije Sony TV-a koja će otkriti mračne strane života u poznatoj vili Hugha Hefnera.

Holly je u njima progovorila o bizarnim seksualnim željama vlasnika Playboyevog carstva i drogiranim orgijama u kojima su zečice bile prisiljene sudjelovati kako bi mogle besplatno živjeti u luksuznoj vili.

"Znale smo da je to prešućeni uvjet za boravak u vili", rekla je za BuzzFeed Madison koja je bila Hefnerova najduža djevojka.

Prohodali su kada se ona uselila u njegovu vilu 2001. godine, a on je odmah preuzeo kontrolu nad njenim financijama te joj nije dao da zarađuje izvan njegova carstva. Dok su bili u vezi govorila je kako se želi udati za njega i roditi mu djecu, a i Hugh je tvrdio da će biti s njom do kraja života, no 2008. godine su ipak prekinuli. Madison je njihov prekid opisala kao konačno izlječenje od Stockholmskog sindroma.

Dok mu je još bila djevojka, postala je zvijezda reality showa "Girls Next Door" koji je, uz njen, pratio i živote još dviju Playboyevih zečica, Bridget Marquardt i Kendre Wilkinson s kojima je Hugh također bio posebno prisan.

Život u zloglasnoj vili Holly je opisala kao "pakao", a priznala je i da je planirala počiniti samoubojstvo.

Hefner je redovito kritizirao njen izgled i nije joj dopuštao da posjeti terapeuta kada se borila s depresijom zbog čega je mislila da joj je oduzimanje vlastitog života jedini izlaz.

"Nisam više mogla to podnijeti. Mislila sam se utopiti kako bi pobjegla od tog suludog života", napisala je u svojim memoarima.

Kad je napokon napustila Hefnera i vilu, zamijenila ju je zečica Crystal Harris s kojom se Hugh oženio 2012. i bili su u braku sve do njegove smrti 2017. godine. Haris je Madison često u javnosti kritizirala i prozivala ju da je sve što je napisala u memoarima izmislila samo jer je Hefner nije oženio.

Holly je okrenula novi list nakon svog skandaloznog života i 2013. se udala za poduzetnika Pasqualea Rotella te su dobili dvoje djece. Razveli su se 2018. godine.

Naziv i datum izlaska serije inspirane njenim memoarima još nisu otkriveni, no poznato je da će Madison utjeloviti glumica Samara Weaving koju smo imali priliku gledati u popularnoj Netflixovoj drami "Hollywood".