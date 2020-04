Hugh Hefner preminuo je prije tri godine, a povodom njegovog rođendana prisjetili smo se njegovih brakova i veza.

Osnivač časopisa Playboy, Hugh Hefner, ovih dana bi proslavio 94. rođendan, a za života je svojim stilom života često intrigirao javnost.

Čovjek koji je izgradio Playboy carstvo bio je do kraja života popularan među ženama, a od 1949. godine je ljubio mnoge od svojih zečica. Slavni zavodnik tvrdio je kako je spavao s više od 1000 žena, no rijetke od njih su imale privilegiju da im bude dečko. Tri puta se ženio, a prisjetili smo se djevojaka koje su bile među važnijima u njegovom životu.

Prvu suprugu Mildred Williams Hefner je upoznao 1949. godine na Sveučilištu Northwestern. Razočarao se odmah na prvu. Rekao je kako se čuvao za svoju prvu suprugu, no priznala mu je da je imala aferu prije nego su se vjenčali, dok je on bio u vojsci. "To je bio najgori trenutak u mom životu", rekao je vlasnik Playboy carstva kasnije u intervjuima. U braku su bili 10 godina, a zajedno imaju dvoje djece, Christine i Davida. Christine Hefner je bila na čelu tvrtke Playboy Enterprises 20 godina, a s te funkcije je odstupila 2008. godine.

Barbara Lynn Klein i Hugh Hefner su bili u vezi od 1969. do 1976. godine. Na naslovnici njegovog časopisa pojavila se četiri puta, a uspio ju je uvjeriti i da ime promijeni u Barbi Benton. Nakon što je prekinula vezu s Hefnerom vjenčala se za agenta za prodaju nekretnina. Slavni zavodnik bio je u vezi i sa Shannon Tweed, sve dok se nije zaljubila u Genea Simmonsa iz grupe Kiss s kojim ima dvoje djece.

Carrie Leigh s Hefnerom je provela pet godina, a ta veza joj je prema pričama koje je imala nakon prekida, ostavila veliki trag u životu. Protiv Hugha je podigla tri tužbe nakon prekida, među kojima je bila i ona za neovlašteno korištenje njezinih fotografija. Zbivanja u Playboy vili opisala je da joj je sve nalikovalo na kult. Kaže kako se godinama oporavljala od stila života koji je vodila dok je bila njegova djevojka.

Kimberley Conrad postala je Hefnerova druga žena, a par se vjenčao 1989. godine kada je ona imala 26. Zajedno imaju dvoje djece, Marstona i Coopera, a rastali su se 1998. godine. Iako nisu više živjeli zajedno, Hefner je zahtjev za službeni razvod podnio tek 2009. godine. Kao razlog rastave naveo je nepremostive razlike među njima. Hugh nije gubio vrijeme te je spavao s brojnim Playboyjevim zečicama u tom periodu. Izabella St. James je bila jedna od njih, a dvije je godine živjela u njegovoj vili.

Hefner je odjednom znao biti u vezi s nekoliko djevojaka, a 2010. godine hodao je s Karissom i Kristinom Shannon, sestrama blizankama. U isto se vrijeme viđao i s Crystal Harris, koja mu je postala treća supruga. Vjenčali su se 2012. godine te su u braku bili sve do njegove smrti. Harris je potpisala predbračni ugovor te od njegovog carstva nije naslijedila ništa.