Serija "Hollywood" dobila je 12 nominacija za nagradu Emmy, a priča prati zlatno doba Hollywooda te glumce i redatelje u usponu.

Američka serija "Hollywood" već neko vrijeme intrigira publiku na Netflixu, a radi se o seriji koja prati glumce i redatelje u usponu 40-ih godina prošloga stoljeća. Zlatno doba Hollywooda, kako mnogi nazivaju to razdoblje, sjajno je prikazano u seriji s tek nekoliko nastavaka, ali s odličnom radnjom.

David Corenswet, Darren Criss, Laura Harrier, Joe Mantello, Dylan McDermott, Jake Picking, Jeremy Pope, Holland Taylor, Samara Weaving, Jim Parsons i Patti LuPone utjelovili su mlade glumce, mogule filmskih studija, njihove supruge, redatelje, ali i prijatelje. Serija je dobila čak 12 nominacija za nagradu Emmy, a redatelji Ryan Murphy i Ian Brennan zaslužili su svaku pohvalu za svoje djelo.

Ono što je publiku najviše zaintrigiralo u seriji je činjenica da je dio priče temeljen na stvarnim događajima, a dio je potpuno izmišljen. Kombinacija je sjajna, a mi smo istražili što se iz serije zaista dogodilo u Hollywoodu 40-ih godina.

Dylan McDermott u seriji glumi Ernieja, kontroverznog vlasnika benzinske postaje u Los Angelesu, na kojoj su radili brojni mladići koji u seriji žele postati glumci. Priča je temeljena na onoj Scottyja Bowersa, američkog marinca koji je zaista imao takvu benzinsku postaju u to vrijeme te su se njegovi zaposlenici bavili prostitucijom. Među klijentima su mu bili skladatelj Cole Porter i glumac Rock Hudson, a obojica se pojavljuju i u seriji.

Jack Castello kojega glumi David Corenwset i Archie Coleman, kojeg je utjelovio Jeremy Pope, pak nisu temeljeni na stvanim osobama. Redatelji serije ističu kako su njima "začinili" cijelu radnju.

Peg Entwistle, o kojoj je Archie u seriji napravio scenarij, zaista je postojala i na temelju njezine priče napravljena je okosnica čitave priče ove serije. Peg je bila britanska glumica koja se početkom prošlog stoljeća preselila u Hollywood kako bi uspjela u filmovima. Nakon što je dobila obavijest da su njezin lik obrisali iz filma "13 žena", Peg je skočila slova H znaka "Hollywood" koji krasi Los Angeles.

Glumica Michelle Krusiec utjelovila je Annu May Wong u seriji, a ona je također stvarna osoba. Radi se o prvoj kinesko-američkoj glumici u Hollywoodu, koja zaista je imala situacije slične onima prikazanima u seriji.

Jedno od najvećih iznenađenja serije je Jim Parsons, glumac poznat kao Sheldon Cooper iz "Teorije velikog praska", koji je uskočio u ovom slučaju u cipele ozloglašenog agenta Harryja Wilsona. Wilson je zaista bio na glasu kao jedan od najboljih lovaca na talente i agenata, a svoje je odabranike pretvarao u velike holivudske zvijezde.

Avis Amberg je prema seriji prva žena koja je vodila neki holivudski studio, no to se u realnosti nije dogodilo sve do 1980. godine, kada je na čelo 20th Century Foxa sjela Sherry Lansing. Među stvarnim osobama u seriji je još i Vivien Leigh, koju je utjelovila Katie McGuinness.