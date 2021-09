Glavne glumice serije "And Just Like That", nastavka serije ''Seks i grad'', pokazale su prirodniji izgled na setu ovih dana, a već su ranije istaknule da žele izgledati u skladu s godinama.

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker i Cynthia Nixon ovih dana u New Yorku snimaju seriju "And Just Like That", sovjevrsni nastavak kultnog "Seksa i grada", a paparazzi su ih uhvatili dok su bezbrižno čavrljale na kavi.

Njihove kave i razgovori već su dobro poznati diljem svijeta, a prema najnovijim fotkama, gledatelje će u novim epizodama iznenaditi njihove drastične promjene izgleda. Sarah Jessica i Cynthia u novim epizodama nose prirodnu, sijedu kosu, a još su ranije najavile kako vjerodostojno žele prikazati kako njihovi likovi izgledaju u 50-im godinama.

Serija "And Just Like That" imat će 10 epizoda, a za svaku od njih glumice će dobiti po milijun dolara. Najveća je promjena što u novim epizodama neće biti legendarne Samanthe Jones, koju je utjelovila Kim Cattrall, zbog čega brojni obožavatelji žale.

Ipak, brojni "stari" likovi će se pojaviti te fanovi jedva čekaju što im je slavna postava pripremila u remakeu serije. Nedavno je objavljen detalj sa snimanja koji ukazuje na to da će slavni Faca kojeg je utjelovio Chris Noth stradati, no detalji o svemu nisu poznati javnosti.

Snimanje serije "And Just Like That" traje već neko vrijeme te se približava svom kraju, a ovoga tjedna postavu serije šokirala je vijest o smrti njihovog kolege Willieja Garsona. Garson je preminuo u 58. godini, a u seriji i filmovima "Seks i grad" utjelovio je bliskog prijatelja Carrie Bradshaw Stanforda Blatcha.