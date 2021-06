Sarah Jessica Parker je na Instagramu podijelila fotografiju s kolegicama iz "Seks i grada", Cynthijom Nixon i Kristin Davis, a glumice se pripremaju za nove epizode hit-serije.

Glumica Sarah Jessica Parker (56) na Instagramu je podijelila fotografiju s kolegicama iz hit-serije "Seks i grad", Cynthijom Nixon (55) i Kristin Davis (56) uoči dugoočekivanog novog poglavlja popularne serije.

Novo poglavlje jedne od najomiljenijih serija nazvano je "And Just Like That..." i prikazat će se na HBO-u, no Kim Cattrall se neće vratiti na male ekrane kao Samantha Jones, na što su fanovi posebno ljutiti. Ipak, nova fotografija slavnih glumica oduševila je sve. "Ponovno zajedno. Pročitale smo prve epizode serije i družimo se sa starim prijateljima, ali i novim članovima tima", napisala je uz fotografiju na koju su mnogi komentirali kako ne mogu dočekati nove epizode.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis zajedno su na setu prvi put nakon 11 godina otkako su posljednji put utjelovile Carrie, Mirandu i Charlotte. Njihova najnovija fotka nastala je u New Yorku i pokazuje koliko su se promijenile od tada, ali mnogi su im poručili kako izgledaju predivno.

Osim glavnih glumica, u novim epizodama ćemo gledati Chrisa Notha koji je utjelovio Facu, Davida Eigenberga koji je glumio Stevea Bradyja te Johna Corbetta koji je igrao Aidana. Producenti su još prije rekli kako će lik Kim Catrall, fatalne Samanthe Jones, biti izbrisan iz serije na isti način kako je završilo njezino prijateljstvo sa Sarah Jessicom Parker i u stvarnom životu, što je zapravo najveće razočaranje gledateljima koji tvrde da serija bez nje jednostavno više neće ista.