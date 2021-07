Glumci serije "Seks i grad" uslikani su na ulicama New Yorka pa su obožavatelji dobili uvid u sadašnji izgled djece glavnih junakinja.

Snimanje novih epizoda kultne serije "Seks i grad" traje već neko vrijeme, a mnoge obožavatelje su zaintrigirali prizori s ulica New Yorka.

Naime, Kristin Davis je uhvaćena s djevojkama koje glume njezine kćeri dok je Cynthia Nixon uslikana s dečkom koji tumači njezinog sina.

Svi oni su viđeni na setu ispred kazališta Lyceum u njujorškoj četvrti Upper West Side. Fanovi su tako dobili priliku saznati prije nego izađe nova sezona kako izgledaju Charlotteine odrasle kćeri Lily i Rose. Stariju, tinejdžericu Lilly je posvojila s mužem Harryjem dok je Rose rodila.

Lik Mirande Hobbes je sa suprugom Steveom dobio sina Bradyja koji se ističe svojom narančastom kosom naslijeđenom od majke.

Inače, remake kultne serije na HBO Max-u nosit će naziv "And Just Like That..." i imat će 10 epizoda, a za svaku će glumice dobiti plaću od milijun dolara, tvrdi Variety. Serija će pratiti prijateljstvo Carrie, Mirande i Charlotte te njihov ljubavni život u njihovim 50-ima.

Najveća je promjena što u novim epizodama neće biti legendarne Samanthe Jones koju je utjelovila Kim Cattrall za čime brojni obožavatelji žale.