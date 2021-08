Remake kultne serije "Seks i grad" nosi naziv "And Just Like That..." i imat će 10 epizoda, a fotografi su u New Yorku snimili Saru Jessicu Parker i Chrisa Notha u ulogama kojima su osvojili svijet.

Sarah Jessica Parker i Chris Noth utjelovili su po mnogima najomiljeniji par s malih ekrana, a još jednom su se vratili pred kamere kao Faca i Carrie Bradshaw. 56-godišnja Sarah i 66-godišnji Chris ovih dana snimaju nastavak serije "Seks i grad" koji će se prikazati pod imenom "And just like that", a sudeći po prvim detaljima obožavatelji će biti zadovoljni.

Glumački par fotografi su uhvatili na ulicama New Yorka, a sudeći po scenama koje su snimali, Faca i Carrie neće izbjeći bračne probleme ni u novim epizodama hit-serije. Sarah Jessica Parker na sebi je imala elegantnu kombinaciju s upečatljivom suknjom na velike točke i zanimljivim šeširom, dok je Noth imao jednostavno odijelo, jednako onima koje je nosio tijekom svih šest sezona serije, ali i u filmovima.

Publika diljem svijeta željno je iščekivala vjenčanje Face i Carriw Bradshaw, a dok su jedni cijelo vrijeme navijali za njih, drugi su navijali pak za to da konačno prekinu.

Chris Noth je prije nekoliko mjeseci priznao kako nije bio siguran želi li ponovno glumiti Facu, jer kako je rekao, smatrao je da je tom liku dao sve. Nakon što je pričao s producentima, pristao je pojaviti se ponovno na malim ekranima kao slavni zavodnik.

Inače, remake kultne serije na HBO Max-u nosit će naziv "And Just Like That..." i imat će 10 epizoda, a za svaku će glumice dobiti plaću od milijun dolara, tvrdi Variety. Serija će pratiti prijateljstvo Carrie, Mirande i Charlotte te njihov ljubavni život u njihovim 50-ima.

Najveća je promjena što u novim epizodama neće biti legendarne Samanthe Jones koju je utjelovila Kim Cattrall za čime brojni obožavatelji žale.