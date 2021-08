Izvor sa seta serije "Seks i grad" tvrdi da će u prvoj epizodi umrijeti jedan od glavnih likova.

Snimanje novih epizoda kultne serije "Seks i grad" traje već neko vrijeme, a dok obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju njihovo prikazivanje, ne prestaju curiti detalji sa seta.

Do sada je već isplivalo nekoliko novih fotki omiljene ekipe, među ostalima i one kojima je potvrđeno da ćemo u novoj sezoni ponovno gledati i Facu, kojeg glumi Chris Noth, no šuška se i da u seriji neće ostati dugo.

Naime, kako doznaje Daily Mail, u prvoj epizodi navodno će umrijeti jedan od glavnih likova.

"Bit će to velika smrt", otkrio je izvor sa seta, a upravo zbog riječi "velika" (engl. big) mnogi su uvjereni kako će stradati Faca, odnosno Mr. Big. Neki, pak, smatraju da će u umrijeti lik Samanthe Jones, koju je utjelovila Kim Cattrall, i to zato što je ona odbila sudjelovati u novim epizodama, a izvor je potvrdio i da to definitivno neće biti Carrie Bradshaw, koju glumi Sarah Jessica Parker.

Inače, remake kultne serije na HBO Maxu nosit će naziv "And Just Like That..." i imat će 10 epizoda, a za svaku će glumice dobiti plaću od milijun dolara, tvrdi Variety. Serija će pratiti prijateljstvo Carrie, Mirande i Charlotte te njihov ljubavni život u njihovim 50-ima.