Tori Spelling se sa 17 godina prvi put suočila s glasinama o estetskim zahvatima koje ona uporno niječe i priznaje ih samo dva, a često je na meti kritika i zbog pretjeranog uređivanja fotografija za Instagram.

Glumica Tori Spelling (47) proslavila se ulogom slatkice Donne Martin u kultnoj tinejdžerskoj seriji "Beverly Hills, 90210".

Kada je krenulo snimanje imala je samo 17 godina, a ulogu je dobila zahvaljujući svojem ocu, pokojnom medijskom mogulu Aaronu Spellingu, ujedno i producentu serije. A nedugo nakon što ju je tata vinuo među zvijezde, Tori se suočila s prvim tračevima o plastičnim operacijama, no tada se on pobrinuo da takvi natpisi brzo nestanu iz medija.

"Sjećam se da mi je tata rekao da ne brinem i da će sve nestati u roku od tjedan dana. Ali ipak te su se priče potezale kroz cijelu moju karijeru", rekla je Tori u jednom intervjuu.

Trideset godina kasnije, glasine o njezinim plastičnim operacijama ne stišavaju se, no ona ih priznaje samo dvije.

"Priče koje me oduvijek prate su priče o plastičnim operacijama. A doslovno sam samo korigirala nos i povećala sam grudi i to je to. A konstantno čitam kako je bilo još toga", izjavila je Tori za People, no zbog vidno drukčijeg i napuhnutijeg lica, mnogi joj predbacuju da je bila na puno više zahvata nego što priznaje.

A to nije ni jedino što joj publika zamjera. Smetaju im i njezine pretjerano uređene fotografije na Instagramu na kojima se njen izgled znatno razlikuje nego na fotkama koje snime paparazzi, a pogotovo kada je riječ o onima na kojima nosi kupaći kostim. Tako su je ovog tjedna paparazzi ulovili u badiću tijekom odmora u Palm Springsu, a na njihovim fotkama koje je objavio Daily Mail jasno se vidi takozvana narančina kora na njezinim nogama, koju za Instagram briše.

Što se tiče njezine glumačke karijere, Tori nije uspjela ostvariti nijednu značajniju ulogu od one kojom se proslavila, iako je dok je još glumila u "Beverly Hillsu, 90210", usporedno snimila i nekoliko filmova, među kojima su "Co-Ed Call Girl", "A Friend to Die For and Mother" i "May I Sleep with Danger?". Nakon završetka serije, glumila je u nekoliko nezavisnih filmova, a dobila je i ulogu u horor filmu "Vrisak 2". Također je glumila u crnoj komediji "Mrak film 2" i znanstveno-fantastičnoj teen seriji "Smallville".

Pojavila se i u dva realityja. Godine 2006. nastupila je u showu "So NoTORIous", a 2007. u realityju "Tori & Dean: Inn Love" koji je snimila sa svojim suprugom Deanom McDermottom.

Zanimljiva je i njihova ljubavna priča.

Tori i Dean upoznali su se na filmskom setu dok je ona bila u prvom braku s glumcem i scenaristom Charliejem Shanianom. Njihova afera započela je prve večeri kada su se upoznali, a Tori se ubrzo razvela.

Niti mjesec dana nakon što je razvod finaliziran 2006. godine, Tori se udala za ljubavnika s kojim danas ima petero djece.

Par je 2013. godine proživljavao veliku bračnu krizu zbog njegove nevjere, a glumica je tada navodno imala i slom živaca. Prema njegovim riječima, Tori se u to vrijeme stalno obrušavala na njega, zbog čega je utjehu tražio u zagrljaju drugih žena, no kasnije je priznao kako je požalio svoje postupke.

Par je spasio brak, no onda su došli drugi problemi, oni financijske prirode. Naime, bračni par McDermott našao se pred bankrotom, a dužni su bili na doslovno sve strane. Dugove su navodno podmirili u travnju prošle godine.

Tori s mužem Deanom ima sinove Liama (14), Finna (8) i Beaua (4) te kćeri Stellu (12) i Hattie (9), a nedavno je na Instagramu objavila i kako čeka šesto dijete, da bi kasnije ipak otkrila kako je samo bila riječ o prvotravanjskoj šali.