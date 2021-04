Brojne poznate ljepotice ne odolijevaju fotošopu kad dijele svoje fotografije i poziraju za naslovnice, a među njima su Sharon Stone, Jennifer Lopez, Beyonce, Serena Williams i Dua Lipa.

Iako je klan Kardashian-Jenner najpoznatiji po pretjeranom sređivanju fotografija i greškama koje su im se pritom potkrale, duga je lista poznatih dama koje nisu odoljele fotošopu, bilo da je riječ o poziranju za naslovnice ili njihove Instagram profile.

No sve one zaboravljaju da će ih kad tad uhvatiti paparazzi te će na vidjelo izači kako izgledaju bez silnih filtera.

Mnogi se slažu da Sharon Stone lijepo stari i odlično izgleda u 64. godini bez ikakvih kozmetičkih zahvata, no nažalost, ni ona nije ostala imuna na čari fotošopa. Naime, pozirala je 2014. za naslovnicu magazina Shape i izgledala prilično mlađahno i isticala se njezina fantastična linija. Ipak, Sharon je kasnije uhvaćena na plaži i vidjele su se posljedice godina te da njezina koža, što je razumljivo, nije tako zategnuta i sjajna, a nazirala se i narančina koža. Mnogima nije jasno zašto je uopće postojala potreba da se te sitne nesavršenosti uopće i uklone.

50-godišnja pjevačica Mary J. Blige je također pozirala za naslovnicu časopisa Shape 2013. Pločice i savršene noge su bile u prvom planu na fotografiji dok je samo nekoliko mjeseci ranije na plaži pokazala drukčije proporcije u bikiniju i natruhe celulita. Na naslovnici se činilo kao i da su isparile njezine tetovaže.

I kod Beyonce su posegnuli za fotošopom kada je pozirala za magazin Sports Ilustrated. Bilo je to još 2007., a pop diva je imala vidno uži struk i manju pozadinu, iako je poznata po bujnosti tog dijela tijela. U bikiniju je pokazala idealnu, sportsku liniju prikladnu za naslovnicu ovog magazina, no je bila greška jer je upravo poznata po raskoši svog tijela.

Plus-size manekenka Ashley Graham u svom je poslu najpoznatija na svijetu, a često ističe kako se ponosi svojim oblinama pa pozira i za golišave kampanje u kojima je u badiću i donjem rublju. No unatoč tome dopušta da je pritom ispeglaju do neprepoznatljivosti, maknu njezin celulit s kojim s bori kao i dosta pripadnica nježnijeg spola što je sasvim normalno. No bez obzira na to, ona i sama nerijetko dosta fotošopira fotografije na Instagramu.

Mariah Carey, koja se godinama bori s težinom, također voli srediti svoje fotografije na društvenim mrežama. Smanji si proporcije lica i struka, iako se vidi razlika kad se pojavi u javnosti, a često fotografija samo gornji dio tijela da se ne namuči puno s uređivanjem.

Nekadašnja zvijezda serije "Beverly Hills, 90210" Tori Spelling naišla je na kritike zbog vidno drukčijeg, napuhnutijeg lica nakon kozmetičkih zahvata. Tu nije kraj njezinim preinakama jer kada Tori pozira u badiću na Instagramu to je potpuno različita osoba od one koju paparazzi uhvate na bazenu. Tori je viđena bikiniju, a noge, koje su šire od onih koje pokazuje na svojim slikama, pokušala je sakriti u kratkim hlačama. Pritom joj se nazirala narančina koža.

Serena Williams unatoč tome što se cijeli život profesionalno bavi tenisom, nema savršenu figuru niti je izbjegla probleme s celulitom. Pozirala je za naslovnicu magazina Sports Ilustrated sjedeći u bodiju i u fokusu su bile njezine duge, vidno tanje noge. Svi su bili svjesni da se netko zaigrao u fotošopu što je bio loš potez jer je javnost često mogla vidjeti Serenu na teniskom terenu i uočiti razlike. Usto, tenisačica je snimljena i na plaži gdje su njezine obline bile uočljive.

Još je tu niz poznatih dama koje izgledaju drukčije u stvarnosti od onog što se prezentira javnosti. 25-godišnja Dua Lipa je prošle godine u sićušnom bikiniju otkrila da i ona vodi borbu s celulitom na stražnjici.

Iggy Azaleu za koju se već duže vremena šuška da je operirala stražnjicu, uhvatili su paparazzi i pokazali da joj se glavni atribut malo objesio i da ima narančinu kožu. U isto vrijeme na fotografijama reperice na Instagramu njezina pozadina je izgledala savršeno, a zbog nekih kritika često je brisala svoje objave.

Model Amber Rose je uvijek bila ponosna na svoje obline, ali i ona cijeni čari fotošopa što se moglo vidjeti u razlikama između njenih slika i onih koje su snimile fotografske agencije.

Ni jedna od najtraženijih manekenki Alessandra Ambrosio nema tijelo bez mane kakvo smo ga viđali na naslovnicima prestižnih magazina i u kampanjama koje je odradila s poznatim brendovima. Brazilska ljepotica je sređivala i svoje fotografije na Instagramu.

Zbog pretjeranog fotošopa posljednjih mjeseci je u fokusu javnosti bila Jennifer Lopez. Pjevačica, koja prema svojim objavama na društvenim mrežama, svaki dan provodi nekoliko sati u teretani uklanjala je celulit i ostale mane za koje ni naporno vježbanje nije pomoglo.