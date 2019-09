Tori Spelling snimljena je u bikiniju.

Zvijezda serije "Beverly Hills 90210" Tori Spelling ponosno je pokazala novu liniju i bujne obline pozirajući pokraj bazena u cvjetnom bikiniju, što je ponovno pokrenulo lavinu komentara i glasina o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula.

46-godišnja Tori nedavno je otkrila kako se u životu podvrgnula samo dvjema plastičnim operacijama, unatoč glasinama kako ih je bilo puno više. No, bez obzira na to moramo priznati da je ova majka petero djece, sudeći prema fotografijama trenutno u top formi.

"Priče koje me oduvijek prate su priče o plastičnim operacijama. A doslovno sam samo korigirala nos i povećala sam grudi i to je to. A konstantno čitam kako je bilo još toga", izjavila je Tori za People.

S prvim tračevima o plastičnim operacijama suočila se već sa 17 godina, a njezin slavni otac, pokojni medijski mogul Aaron Spelling, pobrinuo se da takvi natpisi nestanu u roku od samo tjedan dana.

"Sjećam se da mi je tata rekao da ne brinem i da će sve nestati u roku od tjedan dana. Ali ipak te su se priče potezale kroz cijelu moju karijeru", rekla je Tori.

Tori se prije sunčanja i kupanja bacila na pospremanje dječjih igračaka, a pritom nije primijetila da je u jednom trenutku pokazala i malo više nego je trebala kada joj se slučajno pomaknuo gornji dio bikinija.

Tori je trenutno u iščekivanju vijesti hoće li se snimati druga sezone o novim avanturama likova iz serije "Beverly Hills 90210". U prvoj sezoni koja se ljetos prikazivala na malim ekranima dobivala je 85 tisuća dolara po epizodi.