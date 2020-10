Vijest koja je obilježila tjedan svakako je ta da će Maja Šuput postati mama. Damir Kedžo otkrio je da je pozitivan na koronavirus te da će dva tjedna provesti u izolaciji, a u Dubrovniku svoj novi blockbuster snima Nicholas Cage. Showbizz priče u novom izdanju Top minuta pogledajte u našem videu.

Maja Šuput u blaženom je stanju! Odjeknula je poput eksplozije vijest da će slavna pjavčica postati mama. Maja je otkrila da je u 15-om tjednu trudnoće.



Sretnu vijest Maja je skrivala gotovo četiri mjeseca. Trenutak kada je saznala da će postati mama, zauvijek joj se urezao u pamćenje.



''Pa moram priznati da je to šok. Koliko god si ti spreman u životu na neke stvari, taj dan kad se to dogodi, ja sam baš u šoku bila. ja ti to ne mogu opisat, ti kao da si mutav. Svakako je pomogao onaj moment kad na ultrazvuku vidiš da se tamo nešto mrda, a pogovoto ovaj sa tri mjeseca kad vidiš baš...vidi beba, komplet...sve ima! Nije moje dijete super napredno nego je normalno, al ja sam ''Gle, ovak radi rukama!'' A doktorica misli ''Gle, ovu budalu, misli da ona jedina kojoj se dijete mrda!'', raspričala se Maja u intervjuu za In Magazin.



I Damir Kedžo ima važne vijesti, no ne baš vesele. Pjevač je svojim obožavateljima javio da je pozitivan na COVID 19 te se nalazi u izolaciji.



''Dragi moji, bok. Sve vijesti dijelim s vama, pa tako i ovu. Pozitivan sam na Covid 19, osjećam se dobro, nalazim se u izolaciji, tako da ćemo idućih 14 dana komunicirati online i čekati da ovo sve skupa prođe. Volim vas puno, čuvajte se, nosite maske, mjerite temperaturu redovito i, naravno, u slučaju bilo kakvih simptoma, javite se svojim liječnicima. Pozdrav'', podijelio je pjevač sa svima.



Kedžo je tako postao još jedna zvijezda koja je koronavirus osjetila na vlastitoj koži. Da su pozitivni na COVID 19, ranije su objavili i Severina, Emir Hadžihafisbegović, Goran Ivanišević i Borna Ćorić. Kedži želimo brz oporavak.



Jedan od najemotivnijih domaćih glazbenika koji svoje osjećaje, ni sreće ni tuge, nikada ne skriva, je Alen Vitasović. Otkrio nam je koliko ga pogađaju posljedice koronakrize zbog koje već pola godine ne može nastupati pa ni zarađivati za život.



''Kao što je propao Uljanik, kao što propada cijela Hrvatska, ako što su pokrali sve ovi dok žderu tamo u Slovenskoj u vrijeme zabrane svega, oni žderu umjesto da daju ljudima koji su gladni, oni jedu ribu jer je ostalo viška. Pa daj izađi, beskućnici ti po Zagrebu idu...u p***ku...'', govori Alen.



Franka Batelić svoje je obožavatelje oduševila seksepilnom fotgorafijom u crnom donjem rublju. I sama je priznala da takvu fotografiju prije nikada ne bi objavila, no sada ima dobar razlog za to.



Otkrila je da je nakon devet mejseci trudnoće shvatila koliko je žensko tijelo nevjerojatno i što sve može izdržati pa je ženama poslala upečatljivu poruku.



''Cure, žene, naša su tijela prelijepa, čudesna. Pogledaj se u ogledalo i obećaj si da ćeš se brinuti o sebi i svom tijelu, prihvatiti ga u svim njegovim fazama, promjenama. Jer upravo tu leži ženska supermoć. Budimo ponosne'', poručila je.



Domaći nogometni reprezentativci ovih dana imaju pune ruke posla, bolje rečeno, noge, a kapetan Luka Modrić sve je raznježio fotografijom sa svojom kćerkicom Sofijom koja je proslavila treći rođendan. Razloga za osmijeh ima i Mladen Grdović koji je priznao da je Brankica prije tri godine podnijela zahtjev za razvod, no i tu su bračnu krizu prebrodili i danas uživaju u bračnoj idili.



Dubrovnik je ponovno postao omiljeno odredište hollywoodskih zvijezdi. Ovih dana svoj novi blockbuster tamo snima Nicholas Cage.



Nicholas Cage u Dubrovniku i Cavtatu nije prošao nezamijećeno. U ružičastoj jakni bio je više nego uočljiv, a paparazzo fotografije, dok vozi bijesni automobil, otkrivaju detalje kako se snimaju hollywoodske scene vožnje.



Počeo je najgledaniji reality show u Hrvata Farma. Ekspresnu otpusnicu iz farmerske družine dobila je senzualni model Ena Friedrich pa je show napustila već prvi dan. No za to je imala dobar razlog.



Samo nekoliko sati prije ulaska na Farmu, napravila je test za trudnoću, a on je bio pozitivan. Pa je na vlastiti zahtjev zamolila gazdaricu da upravo nju pošalje kući.

''S tim da ja uopće nisam stigla napraviti pregled kod svog doktora tako da nismo znali je li sve u redu ili nije. Na kraju smo u suradnji s produkcijom odradili taj pregled gdje mi je doktor nažalost rekao da sam pod strogim mirovanjem, da jednostavno moram ukoliko želim pazit na bebu, da je ne izgubimko, onda moram strogo mirovati i ležati'', objasnila je.

