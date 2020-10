Damir Kedžo je na Instagramu objavio vijest da ima koronavirus i da se nalazi u samoizolaciji.

Naš popularni pjevač Damir Kedžo pozitivan je na testiranje koronavirusom, a vijest je sam potvrdio i objavio na svom Instagramu profilu.

"Dragi moji, moram podijeliti s vama da sam pozitivan na Covid- 19. Nalazim se doma, u izolaciji sam i osjećam se dobro. Sljedećih 14 dana komunicirati ćemo online i čekati da sve ovo prodje. Čuvajte se, nosite maske, mjerite temperaturu i ako bilo što posumnjate javite se svom liječniku", napisao je Damir uz objavljeni video.

Nakon objave dobio je stotine poruka podrške prijatelja i obožavatelja.

Drži se", "Ovo mora biti neka dobra šala. Brz oporavak, preživjet ćemo mi to", "Brz oporavak i puno vitamina uzimati", "Proći će i to", "Želim ti brz oporavak, pozdrav iz Portugala", "Čuvaj se! Izgurat ćeš ti to, jak si", "Sve najbolje, brzo ozdravi", "Damire, brzo će to proći. Samo pomalo i nježno prema sebi", poručili su mu u komentarima.