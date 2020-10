O posljedicama koronakrize koja je mnoge domaće glazbenike bacila na koljena glasno progovara i Alen Vitasović. U svoje, ali i ime svojih kolega, ne želi šutjeti. Brojni hejteri ismijavaju tešku situaciju glazbenika u kojoj su se našli pa pozivaju zvijezde da se prime krampa i lopate ili kopaju krumpire, no Vitasović ima spreman odgovor za njih. Kako se nosi s onemogućenim radom već 6 mjeseci, Alen je povjerio našem Davoru Gariću.

Posljedice lockdowna, a onda i zabrane većih okupljanja, obveza fizičke distance i ostale epidemiološke mjere brojne su domaće glazbenike učinile potpuno nezaposlenima, a svjetlo na kraju tunela se ne nazire. U tom je problemu i Alen Vitasović.



''Možda oni neki najpopularniji glazbenici s domaće estrade koji su zarađivali brdo love žive od zaliha, enormno brdo love što po meni nije realno, možda oni imaju. Ali ovi koji su normalno radili, kao što ja radim, normalne gaže, ništa specijalno, koncerti, dobiješ normalan novac i to... Nešto staviš sa strane i sve to skupa, za neke velike investicije ja nikad nisam imao, bio sam vajk inače skroman'', govori Vitasović.



Najviše ga uzrujavaju komentari hejtera koji još uvijek nisu posustali sa slanjem glazbenika, umjetnika i kulturnjaka na kopanje krumpira, obrađivanje oranica te berbe voća i povrća.



''Idi kopaj krumpir kao Nini Badrić ili radi nešto... Ja sam rekao, ja radim 40 godina, nećeš mi ti govorit šta da ja radim. Ja sam sa sela, tu Orbanići, kopao sam vinograd, krumpir i sve. Ja znam radit sve. Puno stvari znam radit, kućni mjastor sam bio sebi, sve znam, vodovod, struja... Nisam ja neki ljenčina, ali ako je čovjek 40 godina na pozornici, onda mu je glupo i idiotskI, i stresno, uopće radit nešto drugo'', objašnjava Alen i dodaje da jednostacno želi pozornicu, reflektore, zvučnike.



''To je moj život! Ja sam često govorio da ću prekinuti s glazbom, da mi je dosadilo nakon toliko godina biti na pozornici, gubit noći i sve što prati to. I sad kad je to došlo, sam skužio da je to meni sve i molim Boga da to konačno krene i da sam rođen za to'', kaže.



Neke od ideja da se stiša glazba i ograniči točenje alkohola, smatra Vitasović, dokrajčile bi glazbenike i ugostitelje koji su ionako već na aparatima.



''Ja sam rekao ukinite svu glazbu, zatvorite radija, pustite samo televiziju i neka bude samo govor, nikakve muzičke pozadine ni ništa, kompletnu svu kulturu i muziku, sve uništite, ako je to već problem za Covid, za širenje virusa. Što se tiče alkohola, to je još veća tragedija, nije to osobno što se mene tiče, nego kakve veze ima alkohol s tim. Čovjek se možda napije pa te poljubi, to su neke sulude ideje'', smatra.



No, u cijeloj ovoj mračnoj priči, Alen je ipak pronašao i nešto dobro.



''Sad sam ja zadnjih mjesec dana sam snimio 5 novih pjesama od te neke pod navodnicima muke. Onda ti dođe čak i neka kreativna stvar, najljepše se pjesme rade u nekim poludepresijama. Ja sam OK, samo želim da to prestane konačno'', kaže i iskreno priznaje da ga ova nepravda jako boli.



''Znaš kakav sam ja. Ti me znaš godinama, znaš da sam rak po horoskopu, emotivac teški. Nepravda je meni najveći neprijatelj. Sebe prvo ubijam unutram, a onda sam opasan i za druge, ne fizički, nego ono, razumiješ...'', zaključio je.





