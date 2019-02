Meghan Markle pisala je Thomasu Markleu nekoliko mjeseci nakon vjenčanja kako bi ga zamolila da ju prestane maltretirati putem medija.

Sadržaj pisma koje je vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle upustila svom ocu Thomasu Markleu, u kojem ga preklinje da je ostavi na miru, otkriven je u potpunosti. Meghan je pismo poslala ocu tri mjeseca nakon vjenčanja s princem Harryjem, no ono je tek sada otkriveno.

Da pismo postoji navodno je otkrilo pet bliskih prijatelja vojvotkinje u anonimnom intervjuu za jedan američki magazin.

Oni tvrde kako je Meghan bila uzrujana zbog učestalih javnih napada putem medija na nju i Harryja, toliko da je odlučila ocu napisati pismo kojim je čak pokušala izgladiti odnose s njim.

O sadržaju pisma, čiji je sadržaj objavio Daily Mail, sada se oglasio i sam Thomas Markle koji tvrdi kako je pismo bilo daleko od pomirljivog i da se nakon što ga je pročitao osjećao očajno. Ipak, odlučio ga je ustupiti medijima.

Pismo je napisano na pet stranica, rukom, poslano u kolovozu prošle godine.

"Tata, ovo ti pišem teškog srca, ne shvaćajući zašto si odabrao ići ovim putem, ne vidjevši koliko si boli prouzrokovao. Tvoje potezi su mi slomili srce u tisuću komadića, ne samo zato jer si mi nanio toliko nepotrebne boli, nego i što si odlučio ne reći istinu. Neke stvari nikada neću razumjeti. Novinarima si rekao da si mi telefonski javio da nećeš doći na vjenčanje, što se nije dogodilo jer me nikad nisi nazvao. Rekao si da ti nikad nisam pomogla s financijama i da me nikad nisi tražio pomoć što je također netočno. Poslao si mi e-mail prošlog listopada u kojem si napisao "Ako sam previše financijski bio ovisan o tevu, žao mi je, ali molim te ako mi možeš pomoći još malo."

Oduvijek sam te voljela, štitila i branila, nudila ti novčanu pomoć kada sam god mogla, brinući o tvom zdravlju. Tako kada sam čula tijekom tjedna u kojem sam se vjenčala da imaš srčani udar putem tablodia, bilo je prestrašno. Zvala sam i pisala ti. Preklinjala sam da prihvatiš pomoć. No umjesto da pričaš sa mnom i prihvatiš bilo kakvu pomoć, prestao si odgovarati na telefonske pozive i odabrao komunicirati samo s tablodima. Ako me voliš koliko to tvrdiš novinarima, molim te prestani. Molim te da nam dozvoliš da živimo u miru.

Molim te, prestani lagati, prestani stvarati toliko boli, prestani izlagati moju vezu sa suprugom. Shvaćam da si se povukao u zečju rupu jer osjećaš (ili ne osjećaš) da ne postoji izlaz ali ako na trenutak zastaneš mislim da ćeš uvidjeti da možemo živjeti s mirnom savješću, a to je važnije od svog novca ovog svijeta. Preklinjala sam te da prestaneš čitati tabloide. Na dnevnoj bazi si fokusiran i klikaš laži, posebice one proizašle iz usta tvoje druge kćeri, koju jedva poznajem.

Gledaš me kako patim u tišini zbog tvojih pakosnih laži, slamam se iznutra. Svi smo bili spremni podržati te i zašititi od prvog dana, i ti to znaš. Otkriti kako si napao Harryja u medijima, koji je bio strpljiv, ljubazan i pun razumijevanja prema tebi, možda pati najviše. Iz nekog razloga odlučio si nastaviti stvarati te priče, fiktivnu stvarnost i uvaliti se sve dublje.

Jedina stvar koja mi pomaže navečer zaspati je vjera i činjenica da laž ne može zauvijek živjeti. Vjerovala sam ti i rekla ti da te volim. Sljedeće jutro objavljena je snimka na CCTV-u. Nisi pokušao doći do mene od tjedna kada je održano vjenčanje, i dok tvrdiš da ne postoji način da dođeš do mene, moj broj telefona ostao je isti. To znaš. Nisam dobila poruku, nisam imala propušteni poziv, ništa od tebe, samo sve više intervjua u svjetskim medijima za koje si bio plaćen kako bi izgovorio okrutne riječi i stvari koje nisu istinite", napisala je očajna Meghan.

Kensingtonska palača zasad je odbila komentirati pismo niti otkriti podatak jesu li anonimni izvori koji su ga ustupili medijima direktno povezani s vojvotiknjom, te odobravaju li u tom slučaj takav potez.

U međuvremenu Thomas Markle tvrdi kako nije fer da njegova prijatelji njegove kćeri koriste medije kako bi izvrnuli stvarnost, i kritizirali ga. On tvrdi kako je posrijedi veliki nesporazum kojeg bi volio riješiti. No, otkriveno je i što je on odgovorio na Meghanino pismo.

"Posljednji smo put razgovarali tri dana prije vjenčanja, jer sam bio u bolničkom krevetu, na liječenju. Kada si mi poslala pomoć kući već sam bio u bolnici s drugim srčanim udarom. Kada sam ja to napao Harryja? Samo sam rekao da ukoliko se oko nečega ne slažemo, da to preboli. Imali smo neslaganja i štitio te od mene ali nisam se osjećao kao da ga napadam", stoji u njegovu odgovoru.

Osim Meghan, Thomas je pisao i njenoj majci Doriji Ragland.

"Ne znam zašto me Meghan toliko mrzi i šalje mi pismo puno mržnje. Nema tu nikakvih zečjih rupa, i ne pričam sa svakim novinarom kojeg sretnem. Da, napravio sam nekoliko glupih pogrešaka. Ispričao sam se za njih 100 puta i više. Pružio sam Meghan dobar život i najbolje obrazovanje koje sam mogao. Volim je puno u uvijek ću je voljeti", napisao je Thomas Doriji od koje navodno nikad nije dobio odgovor.

Tvrdi kako Meghanino otuđenje utječe loše na njegovo zdravlje i prouzročuje ogroman stres.

"Želim samo da se riješi ovaj nered. Pozvao bih nju i Harryja da me kontaktiraju. Jedan telefonski poziv i ovo ludilo bi prestalo", poručio je Thomas.