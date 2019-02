Meghan Markle je ocu Thomasu Markleu uputila pismo s jednom izričitom molbom.

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle odlučila je pisati svom ocu Thomasu Markleu kako bi mu poručila da je prestane maltretirati putem medija.

Meghan je netom nakon vjenčanja s princem Harryjem bila toliko uzrujana da mu je poslala pismo u kojem mu se direktno obratila, tvrde njeni bliski prijatelji koji nisu željeli da se otkrije njihov identitet, prenosi magazin People.

"Imam jednog oca. Molim da me prestaneš žrtvovati u medijima", napisala je Meghan ocu koji je nakon toga zatražio da mu pošalje svoju fotografiju.

"Mislim da će je uvijek progoniti to što joj je učinio", izjavio je jedan od njenih prijatelja.

Uz to osvrnuli su se na navode kako je postala "teška" nakon preseljenja u kraljevsku palaču i glasine o lošem odnosu sa šogoricom Kate Middleton.

"Ista je kakva je i bila, iako joj se okolina u potpunosti promijenila. S njom i Kate se ništa loše ne događa. To je potpuno netočno", tvrde oni.

Thomas Markle je posljednji intervju u vezi Meghan dao u prosincu prošle godine. Bio je to četvrti intervju po redu odkad je paparazzima ustupio njene i Harryjeve fotografije.

Od tada je preživio dva srčana udara koji su ga navodno spriječili da bude nazočan kraljevskom vjenčanju.

"Desetak puta sam pokušao doprijeti do kćeri putem poruka i pisama, ali od nje i Harryja nisam dobio odgovor. Vjeruju u sve negativne priče o meni. Zato ću pokušati i dalje doći do njih, još jednom, kako bi ih uvjerio da su to sve laži i ukazati im istinu", izjavio je bio Thomas.

U međuvremenu, Meghan uživa u prvoj trudnoći. Dijete bi na svijet trebalo doći u travnju ove godine, a još uvijek nije poznato hoće li biti djevojčica ili dječak.