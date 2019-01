Thomas Markle optužio je princa Harryja za aroganciju i umišljenost, a požalio se i da od kćeri Meghan Markle nije dobio božićnu čestitku.

Otac vojvotkinje Meghan Markle, Thomas Markle, opisao je svog zeta princa Harryja kao iznimno arogantnu osobu i najavio kako će postati "još glasniji" ako on i Meghan ne stupe u kontakt s njime.

U prijašnjim obraćanjima javnosti 74-godišnji Thomas priznao je kako je počinio nekoliko pogrešaka, ali kaže da njegov zet to mora muški podnijeti i prijeći preko njih prije nego što bude kasno.

Svi njegovi pokušaji i nastojanja da dopre do kćeri, unatoč tome što nisu međusobno razgovarali još od kraljevskog vjenčanja prošle godine, dosad su propali.

Podsjećamo, princ Harry upozorio je Thomasa da ne razgovara s novinarima, ali na vidjelo je izašla afera Thomasove suradnje i prodaje fotografija paparazzima, što je dovelo do neviđenog skandala.

"To se dogodi kada ne poslušate što vam se kaže", poručio je Harry Thomasu prema pisanju The Suna.

Unatoč tome, Thomas je izjavio da ne namjerava prestati govoriti u javnosti.

"Meghanina i Harryjeva tišina samo potvrđuje sve ludosti i uvrede protiv mene i moje obitelji", smatra Thomas.

On je i dalje zainteresiran da se na neki način iskupi kraljevskom paru i nada se susretu s princom.

"Ako sam ja prva osoba koja ga je uvrijedila i povrijedila mu osjećaje, pred njim je dugačak put. On je čovjek poput svih nas ostalih, ali imam osjećaj da on misli da je iznad svih i da ima pravo spuštati ljudima. To ne mogu prihvatiti, to je arogancija", izjavio je Thomas.

Uz to, pozvao je Meghan da popravi odnos s vojvotkinjom Kate Middleton ako postoje neke nesuglasice među njima jer ga uzrujavaju kritike koje čuje na račun svoje 37-godišnje kćeri.

Otkrio je i da od kćeri nije dobio božićnu čestitku ove godine i javno ju je zamolio da ga nazove.

"Napisala mi je stotine čestitki i poruka tijekom godina. Ponekad u posebnim prilikama, a ponekad bi ih ostavljala bez ikakve prigode posvuda po kući. Još uvijek čuvam papirić na kojem piše 'volim te, tata'. Gledam je svaki dan. Imam i čestitke od svakog Valentinova", okrio je Thomas.

"Poslao sam joj nekoliko poruka. Nije mijenjala broj telefona, a još uvijek nisam dobio odgovor. Pitao sam je u pismima zašto vjeruje lažima. Također sam joj ukazao na to kako se članovi kraljevske obitelji nisu uvijek ponašali savršeno. Napisao sam joj da se nikad nisam gol fotografirao pokraj bazena ili odijevao kao nacistički vojnik", izjavio je Thomas Markle aludirajući na fotografije princa Harryja smimljene 2005. odnosno 2012. godine.