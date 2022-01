William Levy objavio je da se razvodi od supruge Elizabeth Gutiérrez, koju je navodno prevario s više od 80 žena.

Glumac kubanskih korijena William Levy (41), koji se proslavio u sapunici "Oprezno s anđelom", posljednjih godina medijske stupce puni svojim seks-skandalima, a čini se da se supruga više nije mogla nositi s njegovim aferama.

U svojim pričama na Instagramu Levy je objavio da se razvodi od glumice i manekenke Elizabeth Gutiérrez (42), s kojom je u braku od 2003. godine i zajedno imaju dvoje djece, 15-godišnjeg Christophera i 11-godišnju Kailey.

"Želimo vas obavijestiti da smo nakon dugog razmišljanja odlučili okončati naš brak. Nastavit ćemo biti lijepa obitelj, kakva jesmo, i najbolji roditelji našoj djeci. To se nikada neće promijeniti", napisao je glumac, a zatim je objavio još jednu priču, u kojoj je poručio kako je spreman za novo poglavlje u životu.

Levy je suprugu navodno prevario s više od 80 žena, a tijekom posljednjih nekoliko godina pročulo se za nekoliko njegovih tajnih veza.

Poznato je da je imao aferu s kolegicom Ximenom Navarrete, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu", o čemu je ona sama progovorila, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Najveća afera bila mu je ona s glumicom Jacqueline Bracamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje. Ona je također o svemu javno progovorila, i to u svojem romanu. Priznala je da je vezu s Williamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dijete. On je sve demantirao, ali malo tko je povjerovao u njegovu priču.

Novi problemi pojavili su se nakon što je protiv njega podignuta optužnica da je namamio maloljetnicu u sobu jednog hotela te je prisilio na spolni odnos. Optužnica je kasnije povučena, no William nikada nije zanijekao da je spavao s dotičnom djevojkom, već je izjavio kako mu je lagala o tome koliko godina ima.

Šuškalo se i o njegovoj aferi s kćeri slavnog producenta Reynalda Lopeza, Barbarom.

Što se tiče njegove karijere, Levy je 2014. privukao veliku pozornost u američkom filmu "Ovisan", nakon čega je pokušao osvojiti Hollywood i počeo je odbijati uloge u sapunicama jer su mu bile ispod časti. Stvari se ipak nisu razvijale kako je htio glumac kojeg su zbog porijekla i izgleda nazvali kubanskim Bradom Pittom, pa se skrušeno vratio sapunicama.

Na povratak onome što mu najbolje ide natjerao ga je i bankrot koji je doživio prije nekoliko godina.

Unatoč aferama i skandalima koji su šokirali javnost, glumac i dalje svojim izgledom mami ženske uzdahe, a koliko se promijenio od početka karijere, pogledajte u našoj galeriji.

Tragično preminula bivša misica, imala je samo 30 godina: Našli su poruku, a nekoliko sati prije smrti javila se i na Instagramu +11

Srpska voditeljica o kojoj svi pričaju osvanula u nikad kraćoj suknji, gole noge našle se u krupnom planu! +17