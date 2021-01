William Levy od 2003. je u braku s Elizabeth Gutiérrez te s njom ima sina i kćer, a iako mu je oprostila ranije afere, on je nastavio po starom i dalje ju je varao.

William Levy prošle je godine šokirao javnost svojim brojnim izvanbračnim aferama koje su isplivale na površinu, a čini se da su propali i njegovi veliki planovi za karijeru u Hollywoodu.

40-godišnji glumac proslavio se u sapunici "Oprezno s anđelom" i 2014. je zaigrao u američkom filmu "Ovisna", kojim je privukao pozornost škakljivim scenama sa Sharon Leal. Levy je u trileru, koji možete pogledati sutra na Novoj TV 15 minuta nakon ponoći, utjelovio slikara koji pobudi zanimanje udane galeristice.

Iako je taj film bio dobar početak Williamove holivudske karijere, stvari se nisu razvijale kako je htio glumac kojeg su zbog porijekla i izgleda nazvali "kubanski Brad Pitt". Naime, odbijao je uloge u sapunicama jer su mu bile ispod časti, no nije se probio među najvećim glumačkim zvijezdama. Zbog toga se skrušeno vratio onome što mu ide najbolje i posljednjih mjeseci hvali se na Instagramu da je dio postave kolumbijske serije "Café con aroma de mujer", koja je remake istoimene sapunice iz 1994., a u njoj je glavnu ulogu tumačio Guy Ecker.

Na povratak onome što mu najbolje ide natjerao ga je bankrot prije nekoliko godina, no osim neuspjeha u Hollywoodu William je privukao pozornost i velikim skandalom u 2020. Naime, javnost je šokirala vijest da je prevario suprugu, glumicu i manekenku Elizabeth Gutiérrez (41) s više od 80 žena.

Par je u braku od 2003. te ima sina Christophera (14) i kćer Kailey (10), a ispalo je da ona nije jedina žena u njegovu životu, kako je to često isticao. Tijekom posljednjih nekoliko godina pročulo se za nekoliko njegovih tajnih veza. Kako pišu strani mediji, bio je s kolegicom Ximenom Navarrete, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu". Ona je sama progovorila o njihovoj aferi, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Najveća afera bila mu je ona s glumicom Jacqueline Bracamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje. Ona je također o svemu javno progovorila, i to u svom romanu. Priznala je da je vezu s Williamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dijete. On je sve demantirao, ali malo tko je povjerovao u njegovu priču.

Novi problemi pojavili su se nakon što je protiv njega podignuta optužnica da je namamio maloljetnicu u sobu jednog hotela te ju prisilio na spolni odnos. Optužnica je kasnije povučena, no William nikada nije zanijekao da je spavao s dotičnom djevojkom, već je izjavio kako mu je lagala o tome koliko godina ima.

U jednom se trenutku činilo kako Elizabeth neće više prijeći preko njegovih preljuba jer je s njihovo dvoje djece jednom bila napustila njihov zajednički stan, ali mu se nakon nekog vremena ipak odlučila vratiti. I to je bila pogreška jer je William ponovno bio nestašan i sada je očito svom braku zauvijek presudio.

Elizabeth je za meksičke medije izjavila kako je ovo njihov konačni kraj, a glavni je krivac navodno 28-godišnja Barbara Lopez, kći slavnog producenta Reynalda Lopeza.

William i Barbara upoznali su se radeći na jednom zajedničkom projektu, a svjedoci su za medije otkrili kako je privlačnost među njima bila i više nego očita.

"Jedva je čekao da ju odvede u krevet. U pauzama joj je govorio što bi joj sve želio raditi, a ona je pala na njegov šarm i, kao mnoge druge, nije mu mogla odoljeti. Za njega je to bio samo seks, ali platio je to gubitkom majke svoje djece", izjavio je anonimni izvor koji tvrdi da je glumac suprugu prevario s više od 80 žena.

William je nastavio po starom te i dalje dijeli fotografije na Instagramu kojima plijeni pozornost žena diljem svijeta. Naime, glumac, kojemu nije mogla odoljeti ni pjevačica Jennifer Lopez, u čijem se spotu za pjesmu "I'm into you" pojavio, često objavljuje slike na kojima pozira bez majice i pokazuje svoj isklesani torzo.

Ipak, prošlog je tjedna podijelio fotografiju svoje djece i napisao kratko: "Moj život". Na njoj je vidljivo koliko mu sin Christopher nalikuje. Inače, Levyja na Instagramu prati 7,7 milijuna ljudi.