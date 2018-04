Who hasn’t read #killingsarai yet ?! I’m coming for you ! Quien de ustedes no ha leído #killingsarai todavía ?!! Para los que han preguntado empezamos filmaciones a mediados de Enero. #inthecompanyofkillers #victorfaust #jaredmerski #thebestisyettocome @killingsaraimovie @matimoltrasio

A post shared by William Levy (@willevy) on Dec 21, 2017 at 11:35am PST