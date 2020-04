William Levy proslavio se ulogama u latinoameričkim telenovelama, no od njegove velike slave danas je ostalo jako malo.

William Levy proslavio se ulogama zgodnih muškarca u latinoameričkim sapunicama, zahvaljujući kojima je osvojio simpatije žena cijeloga svijeta, od kojih ga mnoge niti danas nisu zaboravile.

Njegova najzapaženija uloga, zahvaljujući kojoj je postao i najtraženiji glumac telenovela, bila je u seriji "Oprezno s anđelom" u kojem je glumio glavnu mušku ulogu iliti Juana Miguela.

Odoljeti mu čak nije mogla ni slavna Jennifer Lopez pa se 2011. godine pojavio u njezinom spotu za pjesmu "I'm into you" u kojem ju nije ispuštao iz strastvenog zagrljaja. Međutim, nakon toga je njegova karijera zapravo krenula silaznom putanjom i to sve zbog njegove velike želje da se probije u Hollywoodu zbog čega je redom odbijao angažmane u telenovelama. Njegove želje i planovi nisu se ostvarili, a spletom okolnosti ubrzo je doživio i financijski krah.

Iako je zbog kombinacije porijekla i izgleda dobio nadimak "kubanski Brad Pitt", to mu nije pomoglo da dobije i neku značajniju ulogu, već one sporedne koje mu nisu donijele velike honorare. Morao se odreći luksuznih automobila koje je vozio, a 2016. godine zaplijenjena mu je kuća zbog navodnog duga u iznosu od vrtoglavih milijun dolara.

"Bio je arogantan i mislio je da je cijeli svijet njegov i sada nema ništa. Mora progutati ponos i pronaći način na koji će zaraditi za život. Prolazi kroz težak period i vjerojatno će se morati vratiti sapunicama. Stvar je u tome što se razbacivao novcem na početku karijere. Proslavio se u Meksiku, a onda je došao u Miami i dopustio si da odbija uloge, nije želio glumiti u telenovelama. Želio je u holivudske filmove i sramio se glume u serijama, smatrao ih je mrljom u karijeri. Prije nekoliko godina želio se probiti u Hollywoodu ali je shvatio da je ljepotana poput njega tamo jako mnogo. Glumio je u projektima koji su prošli nezapaženo", otkrio je njemu blizak izvor meksičkim medijima prije godinu dana.

U međuvremenu, danas 39-godišnji William uspio je riješiti dio financijskih problema no i dalje nema želju vratiti se telenovalama, ali su šuškanja da će biti primoran na taj potez, sve glasnija.

Iako mu u profesionalnoj karijeri više ne ide najbolje, u privatnom je životu imao više sreće nego pameti. Naime, već 17 godina je u braku s glumicom Elizabethom Gutiérrez, što ga nije spriječavalo da šara okolo kada god mu se ukazala priliku za to.

Nekoliko puta su ga povezivali s lijepim kolegicama s kojima je glumio, a pričalo se i da je Jennifer Lopez upravo zbog njega raskinula brak s Marcom Anthonyjem. No najveća afera bila mu je ona s glumicom Jacqueline Bracamontes kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje.

Ona je pak o svemu javno progovorila u svom romanu i priznala da je vezu s Williamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dijete. On je sve demantirao ali malo tko je povjerovao u njegovu priču.

Novi problemi pojavili su se nakon što je protiv njega podignuta optužnica da je namamio maloljetnicu u sobu jednog hotela te ju prisilio na spolni odnos. Optužnica je kasnije povučena, no William nikada nije zanijekao da je spavao s dotičnom djevojkom, već je izjavio kako mu je lagala koliko godina ima.

No niti tu nije bio kraj skandalima u njegovu životu jer je uskoro u novine dospjela prepiska dopisivanja miss Meksika Ximene Navarrete, još jedne od navodnih mu ljubavnica u nizu, i njegove supruge Elizabeth.

Na kraju, ona mu je sve oprostila i odlučila ostati s njime, a i danas su zajedno jer on se navodno u potpunosti promijenio i posvetio zajedničkom odgoju njihove kćeri i sina.