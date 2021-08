William Levy posljednjih je godina poznat po seks-skandalima koji su mu umalo uništili život, a u jednom je trenutku proglasio i bankrot.

Glumac kubanskih korijena William Levy posljednjih je godina tema brojnih tabloida zbog seks-skandala i brojnih afera koje su isplivale na površinu, a i dalje mami uzdahe svojom pojavom gdje god da se pojavi.

Levy je odrastao s majkom na Kubi, a kada je imao 20 godina s obitelji se preslio u Miami, gdje je završio srednju školu te se jedno vrijeme bavio bejzbolom. Kasnije se preselio u Los Angeles, gdje je učio glumu te je jedno vrijeme radio i kao model. Studirao je glumu kasnije u Miamiju i Meksiku, a proslavio se u sapinici "Oprezno s anđelom".

Godine 2014. glumio je i u američkom filmu "Ovisan" kojim je privukao pozornost škakljivim scenama sa Sharon Leal. Levy je u trileru utjelovio slikara koji pobudi zanimanje udane galeristice. Iako je taj film bio dobar početak Williamove holivudske karijere, stvari se nisu razvijale kako je htio glumac kojeg su zbog porijekla i izgleda nazvali "kubanski Brad Pitt".

Naime, odbijao je uloge u sapunicama jer su mu bile ispod časti, no nije se probio među najvećim glumačkim zvijezdama. Zbog toga se skrušeno vratio onome što mu ide najbolje i posljednjih mjeseci hvali se na Instagramu da je dio postave kolumbijske serije "Café con aroma de mujer", koja je remake istoimene sapunice iz 1994., a u njoj je glavnu ulogu tumačio Guy Ecker.

Na povratak onome što mu najbolje ide natjerao ga je bankrot prije nekoliko godina, a osim neuspjeha u Hollywoodu, William je privukao pozornost i velikim skandalom u 2020. godine. Jasnost je tada šokirala vijest da je prevario suprugu, glumicu i manekenku Elizabeth Gutiérrez (41) s više od 80 žena.

Par je u braku od 2003. te ima sina Christophera (14) i kćer Kailey (10), a ispalo je da ona nije jedina žena u njegovu životu, kako je to često isticao. Tijekom posljednjih nekoliko godina pročulo se za nekoliko njegovih tajnih veza. Kako pišu strani mediji, bio je s kolegicom Ximenom Navarrete, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu". Ona je sama progovorila o njihovoj aferi, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Najveća afera bila mu je ona s glumicom Jacqueline Bracamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje. Ona je također o svemu javno progovorila, i to u svom romanu. Priznala je da je vezu s Williamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dijete. On je sve demantirao, ali malo tko je povjerovao u njegovu priču.

Novi problemi pojavili su se nakon što je protiv njega podignuta optužnica da je namamio maloljetnicu u sobu jednog hotela te ju prisilio na spolni odnos. Optužnica je kasnije povučena, no William nikada nije zanijekao da je spavao s dotičnom djevojkom, već je izjavio kako mu je lagala o tome koliko godina ima.

Elizabeth je za meksičke medije izjavila kako je ovo njihov konačni kraj, a glavni je krivac navodno 28-godišnja Barbara Lopez, kći slavnog producenta Reynalda Lopeza. Glumac kojemu nije mogla odoljeti ni pjevačica Jennifer Lopez, u čijem se spotu za pjesmu "I'm into you" pojavio, često objavljuje slike na kojima pozira bez majice i pokazuje svoj isklesani torzo.